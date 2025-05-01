Украина продолжает ремонт конфайнмента над ЧАЭС — МАГАТЭ Сегодня 18:45

Украина продолжает ремонт конфайнмента над ЧАЭС — МАГАТЭ

Украинские инженеры и строители продолжают ремонт нового безопасного конфайнмента (НБК) над объектом Укрытия на Чернобыльской АЭС, поврежденным в результате российской атаки в начале этого года.

Об этом рассказало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на заявление генерального директора Рафаэля Гросси в четверг, 30 апреля.

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Группа МАГАТЭ, работающая на ЧАЭС, недавно посетила НБК, чтобы обсудить продолжающиеся на объекте усилия по оценке структурной целостности здания после атаки, которая произошла почти три месяца назад, и понаблюдать за ремонтом внутренней и внешней облицовки для предотвращения проникновения воды.

«Сегодня на объекте сосредоточены усилия на оценке полного масштаба убытков, а также на проведении краткосрочных ремонтных работ. Очевидно, что сооружение для содержания, построенное за огромные деньги и при значительной международной поддержке, понесло значительный ущерб», — отметил Гросси.

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По его словам, в результате повреждения не произошло никакого радиоактивного выброса и НБК способен продолжать выполнять свою защитную функцию.

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