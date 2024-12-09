Украина получит 7 миллионов евро на восстановление ЧАЭС — Finance.ua

Украина получит 7 миллионов евро на восстановление ЧАЭС Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Украина получит 7 миллионов евро на восстановление ЧАЭС

Страны-вкладчики Счета международного сотрудничества для Чернобыля анонсировали выделение около 7 млн евро на развитие Чернобыльской зоны отчуждения.

Об этом сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук в Фейсбуке.

«Канада заявила о своих планах перевести 5 млн евро из фонда, который недавно закрылся в россии. Еврокомиссия добавляет 1,7 млн ​​евро к 5 млн, которые были предоставлены ранее. Также будет добавлен вклад Бельгии», — рассказала министр о результатах заседания Ассамблеи стран-вкладчиков счета, организованном Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

По ее словам, средства вкладчиков будут направлены на восстановление разрушенного и поврежденного в ходе российской оккупации оборудования Чернобыльской АЭС.

Министр заверила, что работа по восстановлению Чернобыльской зоны будет продолжена. Так, 5 июня вступил в силу закон Украины о ратификации Рамочного соглашения между Украиной и European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) о деятельности Счета международного сотрудничества для Чернобыля.

Економічна Правда По материалам:

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