Украина получит 7 миллионов евро на восстановление ЧАЭС — Finance.ua
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Украина получит 7 миллионов евро на восстановление ЧАЭС

Казна и Политика
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Украина получит 7 миллионов евро на восстановление ЧАЭС
Украина получит 7 миллионов евро на восстановление ЧАЭС
Страны-вкладчики Счета международного сотрудничества для Чернобыля анонсировали выделение около 7 млн евро на развитие Чернобыльской зоны отчуждения.
Об этом сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук в Фейсбуке.
«Канада заявила о своих планах перевести 5 млн евро из фонда, который недавно закрылся в россии. Еврокомиссия добавляет 1,7 млн ​​евро к 5 млн, которые были предоставлены ранее. Также будет добавлен вклад Бельгии», — рассказала министр о результатах заседания Ассамблеи стран-вкладчиков счета, организованном Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).
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По ее словам, средства вкладчиков будут направлены на восстановление разрушенного и поврежденного в ходе российской оккупации оборудования Чернобыльской АЭС.
Министр заверила, что работа по восстановлению Чернобыльской зоны будет продолжена. Так, 5 июня вступил в силу закон Украины о ратификации Рамочного соглашения между Украиной и European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) о деятельности Счета международного сотрудничества для Чернобыля.
По материалам:
Економічна Правда
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