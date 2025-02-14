Украина восстановит поврежденный саркофаг ЧАЭС после удара рф — Шмыгаль — Finance.ua
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Украина восстановит поврежденный саркофаг ЧАЭС после удара рф — Шмыгаль

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Украина восстановит поврежденный саркофаг ЧАЭС после удара рф — Шмыгаль
Украина восстановит поврежденный саркофаг ЧАЭС после удара рф — Шмыгаль
Украина начала консультации с международными партнерами по восстановлению саркофага Чернобыльской АЭС, поврежденного российским ударным дроном. Радиационный фон остается в пределах нормы, а ремонтные работы обещают провести в кратчайшие сроки.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
«Осуществляем постоянный мониторинг. Все службы работают на месте. Проводим необходимые консультации с партнерами. Будем быстро все восстанавливать. Европа и мир должны дать совместный ответ на эту угрозу. Должны совместно работать над тем, чтобы остановить агрессора», — сказал Шмыгаль.
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Он подчеркнул, что это очередной случай, когда россия своими действиями ставит под угрозу ядерную безопасность.
Ранее Шмыгаль призвал к санкциям против ядерной отрасли россии после этого удара. По его словам, враг понимает только силу.
«Призываем партнеров ввести решительные санкции против россии, в частности ее ядерной отрасли. Мы должны максимально ослабить агрессора», — сказал премьер-министр.
Напомним, в ночь на 14 февраля российский дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие четвертого энергоблока ЧАЭС. По предварительным оценкам повреждения существенные, но не привели к повышению уровня радиации. Президент Владимир Зеленский заявил, что удар был умышленным, а БПЛА летел на высоте 85 метров, чтобы избежать обнаружения радарами.
По материалам:
Ми - Україна
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