Зеленский поддержал решение Совета о достройке ХАЭС: это более 2 ГВт электричества для Украины — Finance.ua
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Зеленский поддержал решение Совета о достройке ХАЭС: это более 2 ГВт электричества для Украины

Энергетика
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Зеленский поддержал решение Совета о достройке ХАЭС: это более 2 ГВт электричества для Украины
Зеленский поддержал решение Совета о достройке ХАЭС: это более 2 ГВт электричества для Украины
Президент Владимир Зеленский отметил, что достройка двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС позволит Украине пройти зиму без импорта электричества, не повышать тарифы и будет важной для совместных проектов с партнерами, в том числе из США, в сфере добычи ресурсов.
Об этом он сообщил во время своего вечернего видеообращения.
«Важный день, Верховная Рада Украины сделала существенный шаг. Украина сможет достроить еще два энергоблока на Хмельницкой атомной станции, и это более 2 гигаватта электричества для Украины», — отметил Зеленский.
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Новые энергоблоки позволят Украине обходиться без импорта электричества даже зимой, что поможет удержать цены для населения на стабильном уровне, подчеркнул он.
Что касается экономических проектов с партнерами, включая США и Трампа, касающихся добычи и переработки ресурсов, то теперь можно говорить с большим оптимизмом, ведь в будущем страна получит существенный дополнительный источник электрической энергии.
«Промышленный рост и развитие любой экономики должно базироваться в современном мире на развитии энергетических источников. Именно это и делаем», — подчеркнул Зеленский.
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Он убежден, что критикуют выделение средств на достройку Хмельницкой АЭС те, для кого «дешевая энергия в Украине невыгодна», ведь они «заполняют свои карманы или карманы тех, от кого зависят», благодаря энергии, которая стоит дороже атомной.
Напомним, Верховная Рада поддержала выделение сотен миллионов долларов на приобретение у Болгарии двух реакторов российского производства для Хмельницкой АЭС.
Отметим, что Болгария приобрела российские установки для строительства двух реакторов для АЭС «Белене» более шести лет назад, но впоследствии отказалась от строительства атомной электростанции.
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Болгария намерена продать это оборудование Украине. Переговоры по этому вопросу продолжаются почти два года, а парламент Болгарии обязал правительство заключить соглашение на сумму не менее 600 миллионов евро, именно за столько оборудования было приобретено у российской компании.
Реакторы, оснащенные оборудованием российского производства, должны быть установлены на третьем и четвертом энергоблоках Хмельницкой АЭС, строительство которых длится уже долгое время, но неоднократно прекращалось и до сих пор не завершено.
По материалам:
Діло
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