Верховна Рада схвалила закупівлю російських реакторів для Хмельницької АЕС — Finance.ua
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Верховна Рада схвалила закупівлю російських реакторів для Хмельницької АЕС

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Верховна Рада схвалила закупівлю російських реакторів для Хмельницької АЕС
Верховна Рада схвалила закупівлю російських реакторів для Хмельницької АЕС
Верховна Рада підтримала закупівлю російських реакторів за півмільярда євро для Хмельницької атомної електростанції. Свої голоси на підтримку законопроєкту віддав 261 народний депутат.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
«Тепер десятки мільярдів з підняття вам та всьому населенню тарифів піде кудись у Болгарію для купівлі російських реакторів! Ці гроші можна було відправити на армію…» — написав він.
Верховна Рада схвалила закупівлю російських реакторів для Хмельницької АЕС
Ухвалений законопроєкт має надати дозвіл НАЕК «Енергоатом» на придбання двох атомних реакторів у Болгарії для добудови енергоблоків № 3 і № 4 Хмельницької атомної електростанції.
Йдеться про обладнання, яке залишилося після відмови проєкту будівництва нової АЕС у Болгарії. Натомість Україна планує використати ці реактори для завершення будівництва ХАЕС-3 (готовність 80%) і ХАЕС-4 (готовність 25%).
За даними опитування групи «Рейтинг», 80% українців підтримують завершення будівництва Хмельницької АЕС. Раніше президент Володимир Зеленський також закликав парламентарів сприяти реалізації цього проєкту, наголошуючи на його важливості для енергетичної безпеки країни.
За матеріалами:
Finance.ua
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