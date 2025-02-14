Росіяни вдарили дроном по укриттю на ЧАЕС: фото наслідків — Finance.ua
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Росіяни вдарили дроном по укриттю на ЧАЕС: фото наслідків

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Росіяни вдарили дроном по укриттю на ЧАЕС: фото наслідків
Росіяни вдарили дроном по укриттю на ЧАЕС: фото наслідків
Росіяни в ніч на п’ятницю, 14 лютого, атакували дроном Чорнобильську атомну енергостанцію. Внаслідок атаки було пошкоджене укриття зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС, більш відоме як «Саркофаг».
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram.
«По влучанню дрона в ЧАЕС. Це черговий доказ, що росія — це загроза для всього світу. Військові путіна вночі свідомо атакували ЧАЕС», — написав Єрмак.
Росіяни вдарили дроном по укриттю на ЧАЕС: фото наслідків
За словами президента Володимира Зеленського, російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.
«Це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою — з усіма, хто хоче справжньої безпеки для людей. Єдина держава у світі, яка може атакувати такі обʼєкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками, — це сьогоднішня росія. І це терористична загроза всьому світові», — написав Зеленський.

Яка ситуація з укриттям ЧАЕС зараз?

Станом на ранок 14 лютого, рятувальники вже загасили пожежу. На даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать.
Проте, як написав президент, за першими оцінками, пошкодження укриття суттєві.
Водночас Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що в результаті влучання російського дрона в укриття не було пробито його захисну оболонку.

Про укриття над зруйнованим енергоблоком

Саркофаг у вигляді арки, який спорудили над зруйнованим реактором Чорнобильської АЕС офіційно переданий Євросоюзом Україні в середу, 10 липня 2019 року.
Перший саркофаг, побудований над четвертим енергоблоком, почав руйнуватися, і в разі обвалу майже 95% радіоактивних речовин могли знову потрапити в повітря.
Тому в 2004 році Європейський банк реконструкції і розвитку оголосив тендер на проектування, будівництво і експлуатацію нового саркофага для ЧАЕС.
На будівництво цього саркофага країни-донори зібрали 750 мільйонів євро. Основними донорами виступили Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейська комісія та Сполучені Штати Америки.
Як пише Forbes, новий безпечний конфайнмент став найбільшою у світі пересувною сталевою конструкцією — 165 м завдовжки, 258 м завширшки і 108 м заввишки.
Загальна вага обʼєкта з обладнанням — близько 36 тис. тонн, що у 3,5 раза важче Ейфелевої вежі. А загальна площа покриття чорнобильського сталевого гіганта — 86 тис. кв. м, тобто він може вмістити 12 футбольних полів.
За матеріалами:
Finance.ua
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