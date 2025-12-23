Цена нефти рф обвалилась до 34 долларов: причины
По данным независимого ценового агентства Argus Media, по состоянию на конец декабря 2025 года цена на российскую нефть Urals в портах Балтийского моря упала до $34,82 за баррель, а в Черном море — до рекордных $33,17.
Об этом сообщает Bloomberg.
Для сравнения, международный стандарт Brent сейчас торгуется на уровне $61. Таким образом, дисконт на российское сырье увеличился до беспрецедентных масштабов, что свидетельствует о высокой эффективности последних санкционных мер.
Причины
Основной причиной обрушения указываются масштабные санкции, введенные администрацией президента Дональда Трампа в октябре против двух крупнейших нефтяных гигантов рф — «Роснефти» и «Лукойла».
Хотя физические потоки нефти полностью не остановились, санкции существенно усложнили логистику и финансовые операции.
Прогнозируется сокращение поставок российской нефти в Индию уже в следующем месяце.
Поделиться новостью
Также по теме
Цена нефти рф обвалилась до 34 долларов: причины
Массированная атака по энергетике: по всей Украине действуют аварийные отключения света
Украина запустила новые маршруты импорта газа
Евросоюз передал Украине из Литвы оборудование для ТЭС
Япония возобновит работу крупнейшей в мире АЭС
В правительстве снова обещают сократить отключение света