ру
Евросоюз передал Украине из Литвы оборудование для ТЭС

Энергетика
15
Европейская комиссия передала Украине полный комплект оборудования для тепловой электростанции из Литвы.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.
«Мы благодарны партнерам из Литвы, Польши и всего европейского сообщества, которые помогли нам получить это критически необходимое оборудование. Оно помогло восстановить критически важные энергетические мощности и усилить устойчивость украинской энергосистемы, которая, к сожалению, продолжает подвергаться прицельным российским атакам», — отметил и.о. министра энергетики Украины Артём Некрасов.

Масштабная логистическая операция

Сложная операция, продолжавшаяся 11 месяцев, включала 149 поставок оборудования общим весом 2399 тонн. Среди них 40 были негабаритными грузами, включая очень тяжелые трансформаторы и статоры весом около 172 тонн каждый.
Предоставленное оборудование помогло провести аварийные ремонты в ряде регионов Украины, где энергетическая инфраструктура была существенно повреждена в результате российских ударов.
Комиссия выделила более 1,2 миллиарда евро на программы гуманитарной помощи в Украине и доставила более 160 000 тонн помощи.
По материалам:
Finance.ua
Энергетика
