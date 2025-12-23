Что со светом: эксперт дал прогноз на ближайшую неделю Сегодня 17:44 — Энергетика

Что со светом: эксперт дал прогноз на ближайшую неделю

Из-за последствий очередной массированной атаки россии в ближайшее время в большинстве регионов Украины будут действовать графики отключений объемом 3−4 очереди, то есть украинцы будут сидеть без света до 16 часов в течение суток.

Такое мнение высказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

«3−4 очереди будет с постепенным уменьшением по мере восстановления энергообъектов», — отметил эксперт.

Он добавил, что ожидаемое в ближайшее время снижение температуры воздуха существенно не повлияет на графики отключений.

«Возможно по полчаса добавят в очередях отключений», — пояснил Рябцев.

По его словам, потребление электроэнергии существенно возрастает при снижении температуры до минус 10−15°C.

Он отметил, что мишенью россиян снова стали подстанции, отвечающие за снятие мощности с АЭС, тепловые электростанции.

«Те же самые цели снова: подстанции, которые отвечают за снятие мощности с АЭС, тепловые электрострации. Если посмотреть сообщения мониторинговых каналов, куда что летит, то можно увидеть названия очень знакомых населенных пунктов: Добротвор, Бурштын. Если туда летит, то это, наверное, по соответствующим ТЭС. Если сказано, что Ровенская и Хмельницкая области почти обесточены — это значит, что повреждены подстанции, отвечающие за снятие мощности с соответствующих АЭС», — отметил Рябцев.

Он напомнил, что из-за последствий атаки рф по команде «Укрэнерго» была уменьшена мощность энергоблоков АЭС.

