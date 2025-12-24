АЭС вынужденно снизили мощность из-за массированной атаки рф
В результате массированной атаки на энергетику, которая уже стала девятой с начала года, атомные электростанции вынужденно снизили мощность, сообщил и.о. главы Минэнерго Артем Некрасов.
«Увеличение мощности АЭС до номинальных значений будет происходить постепенно, как только энергетики восстановят поврежденные врагом сети», — сказал он в ходе брифинга в Минэнерго во вторник, который транслировался онлайн.
По его словам, удары по инфраструктуре, которая обеспечивает электропитание собственных потребностей и выдачу мощности АЭС, являются грубым нарушением международных требований по ядерной безопасности и не должны оставаться без внимания мирового сообщества.
