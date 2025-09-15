Индия планирует построить железную дорогу на границе с Китаем на случай войны — Bloomberg
Индия планирует укрепить свои северо-восточные границы, расширив железнодорожную инфраструктуру. Делают это для улучшения доступа, ускорения логистики и военной готовности на случай обострения отношений с соседним Китаем.
Об этом сообщает Bloomberg.
По данным источников медиа, утвержденный план предусматривает прокладку 500 километров железнодорожных путей, включая мосты и тоннели, для соединения отдаленных регионов, граничащих с Китаем, Бангладеш, Мьянмой и Бутаном.
Проект, рассчитанный на 300 миллиардов рупий (3,4 миллиарда долларов), должен быть завершен в течение четырех лет.
Ожидается, что модернизация логистики улучшит доступ гражданского населения и сократит время реагирования во время чрезвычайных ситуаций, включая стихийные бедствия или военную мобилизацию.
Индия возобновила работу аэропортовой инфраструктуры на северо-восточных территориях страны для использования вертолетами и военными самолетами. В частности, речь идет об аэродромах Advance Landing Grounds, которые не использовались с 1962 года.
Также ведутся переговоры о возможности строительства дополнительных железнодорожных линий у спорной границы с Китаем в северном регионе Ладакх.
Bloomberg подчеркивает, что, хотя отношения с Китаем в последнее время демонстрируют признаки потепления, инфраструктурная стратегия Индии отражает долгосрочное планирование на случай непредвиденных обстоятельств или конфликтов.
Тем временем Китай ускорил собственное строительство инфраструктуры двойного назначения, таких как аэропорты и вертолетные площадки.
