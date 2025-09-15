0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Индия планирует построить железную дорогу на границе с Китаем на случай войны — Bloomberg

Мир
17
Индия планирует укрепить свои северо-восточные границы, расширив железнодорожную инфраструктуру. Делают это для улучшения доступа, ускорения логистики и военной готовности на случай обострения отношений с соседним Китаем.
Об этом сообщает Bloomberg.
По данным источников медиа, утвержденный план предусматривает прокладку 500 километров железнодорожных путей, включая мосты и тоннели, для соединения отдаленных регионов, граничащих с Китаем, Бангладеш, Мьянмой и Бутаном.
Читайте также
Проект, рассчитанный на 300 миллиардов рупий (3,4 миллиарда долларов), должен быть завершен в течение четырех лет.
Ожидается, что модернизация логистики улучшит доступ гражданского населения и сократит время реагирования во время чрезвычайных ситуаций, включая стихийные бедствия или военную мобилизацию.
Индия возобновила работу аэропортовой инфраструктуры на северо-восточных территориях страны для использования вертолетами и военными самолетами. В частности, речь идет об аэродромах Advance Landing Grounds, которые не использовались с 1962 года.
Читайте также
Также ведутся переговоры о возможности строительства дополнительных железнодорожных линий у спорной границы с Китаем в северном регионе Ладакх.
Bloomberg подчеркивает, что, хотя отношения с Китаем в последнее время демонстрируют признаки потепления, инфраструктурная стратегия Индии отражает долгосрочное планирование на случай непредвиденных обстоятельств или конфликтов.
Тем временем Китай ускорил собственное строительство инфраструктуры двойного назначения, таких как аэропорты и вертолетные площадки.
По материалам:
Букви
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems