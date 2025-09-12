Доходы россии от нефти упали до рекордного минимума с начала войны
Мировой рынок нефти испытывает серьезные колебания, а доходы россии от экспорта черного золота опустились до самого низкого уровня с начала войны. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), даже рост мирового спроса в 2025 году не уравновешивает перепроизводство и излишек запасов.
Об этом агентство сообщило в своем отчете.
По данным МЭА, мировые поставки нефти в августе достигли рекордных 106,9 млн баррелей в день, при этом ОПЕК+ сокращала добычу, а другие производители работали на максимуме. Спрос в развитых странах несколько вырос благодаря более низким ценам, но в развивающихся странах рост потребления оставался сдержанным. В результате всеобщее мировое потребление нефти в 2025 году останется почти неизменным.
Цены на нефть эталонной марки Brent в августе снизились до 67 долларов за баррель, что почти не отличается от июля. Хотя санкции против россии и Ирана снижают экспорт этих стран, избыток на рынке и активная переработка нефти удерживают цены на относительно низком уровне.
Прогнозируется, что в 2025 году мировая добыча нефти вырастет до 107,9 млн баррелей в день, из которых большая часть придется на страны, не входящие в ОПЕК+. В то же время ОПЕК+ планирует постепенно увеличивать добычу, но из-за ограничения мощностей россии и некоторых других членов фактический рост будет ниже запланированного.
Международные аналитики отмечают, что избыток предложения и активное накопление запасов в Китае оказывают давление на рынок и ограничивают доходы россии от продажи нефти. По прогнозам ситуация будет оставаться сложной, даже если геополитическая напряженность будет расти, а новые санкции повлияют на торговлю.
Поделиться новостью
Также по теме
Доходы россии от нефти упали до рекордного минимума с начала войны
Huawei представила три новых электрокроссовера (фото)
В первой половине 2025 года рынок премиальных смартфонов зафиксировал рекордный рост
Самые популярные авто-гибриды месяца
Ferrari представила новый флагман (фото, видео)
Бывшие топы Google запустили стартап AegisAI для борьбы с фишингом и вредоносными письмами