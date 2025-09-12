На украинский рынок вышел электрокроссовер Ford Puma (фото)
Линейку Ford Puma на Украине пополнила электрическая модификация. Кроссовер имеет два багажника, а его запас хода достигает 364 км.
Электромобиль Ford Puma Gen-E — самая мощная версия модели на украинском рынке. Подробности кроссовера раскрыли на официальном сайте Ford в Украине.
Новый Ford Puma Gen-E получил электромотор на 168 л. с. и 290 Н∙м. Он способен разогнаться до 100 км/ч в 8 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч.
Аккумуляторная батарея емкостью 43 кВт∙ч обеспечивает запас хода до 364 км в смешанном цикле. Быстрая зарядка на 80% занимает 32 минуты.
Отличить электромобиль Ford Puma от стандартного кроссовера можно по измененной передней части. Примечательно, что у него два багажника — 523-литровый задний и 43-литровый передний.
Цена Ford Puma Gen-E в Украине стартует с 1 524 386 гривен.
Электрокроссовер предлагают в одной комплектации Premium с матричными фарами, климат-контролем, парктроником, камерами кругового обзора, электроприводом дверей багажника, подогревом сидений, акустикой Bang&olufsen с 10 динамиками, адаптивным круиз-контролем и набором систем безопасности.
