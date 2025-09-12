Huawei представила три новых электрокроссовера (фото)
На выставке IAA Mobility 2025 в Мюнхене Huawei представила три электрических кроссовера под брендом Aito — M5, M8 и M9.
Бренд Aito создан в партнерстве Huawei с китайским автопроизводителем Seres, принадлежащим государству. Seres отвечает за производство машин, а Huawei обеспечивает их «мозгом» — от информационно-развлекательных системы на базе HarmonyOS до систем помощи водителю, электромоторов и сенсоров.
Aito M5
Aito M5 — это базовый среднеразмерный кроссовер. Его длина составляет 4785 мм, ширина — 1930 мм, высота — 1625 мм, колесная база — 2880 мм. Дизайн минималистичный, с покатой крышей, а на крыше установлен LiDAR.
M5 имеет два варианта силовых установок. В электромобиле (BEV) — один мотор на задней оси мощностью 200 кВт (268 л.с.) в паре с батареей CATL емкостью 83 кВт*ч. Дальность хода по циклу CLTC составляет 602 км. Версия EREV (расширенный запас хода) включает 1,5-литровый бензиновый двигатель, работающий исключительно генератором, подзаряжая батарею емкостью 42 кВт*ч. Привод всегда электрический. Есть версия с задним приводом (200 кВт/268 л.с.) и полноприводная версия мощностью 365 кВт (489 л.с.).
Салон Aito M5 оборудован 15,6-дюймовым центральным экраном, цифровой приборной панелью и двухспицевым рулем. На центральной консоли разместились две беспроводные зарядки и подстаканники.
В Китае цена M5 колеблется от 229 800 до 249 800 юаней (€27 500−29 890).
Aito M8
Следующая модель — Aito M8, крупный семейный кроссовер, ставший бестселлером в Китае после запуска в апреле 2025 года. Его габариты составляют 5190×1999×1795 мм, колесная база — 3105 мм.
Салон предлагает пять или шесть мест в три ряда. Панель приборов технологичная: 12,3-дюймовый дисплей перед водителем, 15,6-дюймовый центральный экран и 16-дюймовый экран для пассажира. К этому прилагается проекционный AR дисплей с размером 68 дюймов.
В этом случае также доступно два варианта силовых установок:
- BEV: задний привод с электродвигателем мощностью 227 кВт (304 л.с.) или полный привод суммарной мощностью 387 кВт (519 л.с.).
- EREV: Двухмоторная система с полным приводом мощностью 392 кВт (526 л.с.).
Батареи — от 37 кВт*ч до 100 кВт*ч. Максимальная дальность хода составляет 705 км (по циклу CLTC).
Цены Aito M8 в Китае составляют от 359 800 до 449 800 юаней (€43 060−53 830).
Aito M9
Флагманская модель Aito M9 — это самый большой и роскошный кроссовер бренда: длина составляет 5230 мм, а колесная база — 3110 мм. Узнаваемые элементы дизайна проявляются в фарах в форме «наручных перчаток» и четырех сенсорах LiDAR для систем помощи водителю. Салон повторяет концепцию M8. Он предлагает три экрана на передней панели, варианты на пять или шесть мест.
Эта модель тоже доступна в двух вариантах силовой установки:
- BEV: двухмоторный полноприводный вариант общей мощностью 390 кВт (523 л.с.) с батареей емкостью 100 кВт*ч.
- EREV: 1,5-литровый бензиновый мотор работает генератором, заряжая батарею емкостью 52 кВтч. Система полного привода с двумя электромоторами выдает 365 кВт (489 л.с.).
Цена Aito M9 в Китае составляет от 469 800 до 569 800 юаней (€56 222−68 190).
За первые семь месяцев 2025 года бренд Aito продал 70 025 авто. Это говорит о высоком спросе на премиальные электрокары бренда. В Мюнхене интерес к новинкам был большой, и похоже, что европейским автопроизводителям следует готовиться к серьезной конкуренции.
Поделиться новостью
Также по теме
Huawei представила три новых электрокроссовера (фото)
В первой половине 2025 года рынок премиальных смартфонов зафиксировал рекордный рост
Самые популярные авто-гибриды месяца
Ferrari представила новый флагман (фото, видео)
Бывшие топы Google запустили стартап AegisAI для борьбы с фишингом и вредоносными письмами
Apple убрала из продажи четыре модели iPhone после релиза серии iPhone 17