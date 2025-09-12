0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Huawei представила три новых электрокроссовера (фото)

Технологии&Авто
13
Huawei представила три новых электрокроссовера (фото)
Huawei представила три новых электрокроссовера (фото)
На выставке IAA Mobility 2025 в Мюнхене Huawei представила три электрических кроссовера под брендом Aito — M5, M8 и M9.
Бренд Aito создан в партнерстве Huawei с китайским автопроизводителем Seres, принадлежащим государству. Seres отвечает за производство машин, а Huawei обеспечивает их «мозгом» — от информационно-развлекательных системы на базе HarmonyOS до систем помощи водителю, электромоторов и сенсоров.

Aito M5

Aito M5 — это базовый среднеразмерный кроссовер. Его длина составляет 4785 мм, ширина — 1930 мм, высота — 1625 мм, колесная база — 2880 мм. Дизайн минималистичный, с покатой крышей, а на крыше установлен LiDAR.
Huawei представила три новых электрокроссовера (фото)
M5 имеет два варианта силовых установок. В электромобиле (BEV) — один мотор на задней оси мощностью 200 кВт (268 л.с.) в паре с батареей CATL емкостью 83 кВт*ч. Дальность хода по циклу CLTC составляет 602 км. Версия EREV (расширенный запас хода) включает 1,5-литровый бензиновый двигатель, работающий исключительно генератором, подзаряжая батарею емкостью 42 кВт*ч. Привод всегда электрический. Есть версия с задним приводом (200 кВт/268 л.с.) и полноприводная версия мощностью 365 кВт (489 л.с.).
Huawei представила три новых электрокроссовера (фото)
Салон Aito M5 оборудован 15,6-дюймовым центральным экраном, цифровой приборной панелью и двухспицевым рулем. На центральной консоли разместились две беспроводные зарядки и подстаканники.
В Китае цена M5 колеблется от 229 800 до 249 800 юаней (€27 500−29 890).

Aito M8

Следующая модель — Aito M8, крупный семейный кроссовер, ставший бестселлером в Китае после запуска в апреле 2025 года. Его габариты составляют 5190×1999×1795 мм, колесная база — 3105 мм.
Huawei представила три новых электрокроссовера (фото)
Салон предлагает пять или шесть мест в три ряда. Панель приборов технологичная: 12,3-дюймовый дисплей перед водителем, 15,6-дюймовый центральный экран и 16-дюймовый экран для пассажира. К этому прилагается проекционный AR дисплей с размером 68 дюймов.
Читайте также
В этом случае также доступно два варианта силовых установок:
  • BEV: задний привод с электродвигателем мощностью 227 кВт (304 л.с.) или полный привод суммарной мощностью 387 кВт (519 л.с.).
  • EREV: Двухмоторная система с полным приводом мощностью 392 кВт (526 л.с.).
Huawei представила три новых электрокроссовера (фото)
Батареи — от 37 кВт*ч до 100 кВт*ч. Максимальная дальность хода составляет 705 км (по циклу CLTC).
Цены Aito M8 в Китае составляют от 359 800 до 449 800 юаней (€43 060−53 830).
Читайте также

Aito M9

Флагманская модель Aito M9 — это самый большой и роскошный кроссовер бренда: длина составляет 5230 мм, а колесная база — 3110 мм. Узнаваемые элементы дизайна проявляются в фарах в форме «наручных перчаток» и четырех сенсорах LiDAR для систем помощи водителю. Салон повторяет концепцию M8. Он предлагает три экрана на передней панели, варианты на пять или шесть мест.
Huawei представила три новых электрокроссовера (фото)
Эта модель тоже доступна в двух вариантах силовой установки:
  • BEV: двухмоторный полноприводный вариант общей мощностью 390 кВт (523 л.с.) с батареей емкостью 100 кВт*ч.
  • EREV: 1,5-литровый бензиновый мотор работает генератором, заряжая батарею емкостью 52 кВтч. Система полного привода с двумя электромоторами выдает 365 кВт (489 л.с.).
Huawei представила три новых электрокроссовера (фото)
Цена Aito M9 в Китае составляет от 469 800 до 569 800 юаней (€56 222−68 190).
За первые семь месяцев 2025 года бренд Aito продал 70 025 авто. Это говорит о высоком спросе на премиальные электрокары бренда. В Мюнхене интерес к новинкам был большой, и похоже, что европейским автопроизводителям следует готовиться к серьезной конкуренции.
По материалам:
ITC.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems