Huawei представила три новых электрокроссовера (фото) 12.09.2025, 00:53 — Технологии&Авто

Huawei представила три новых электрокроссовера (фото)

На выставке IAA Mobility 2025 в Мюнхене Huawei представила три электрических кроссовера под брендом Aito — M 5 , M 8 и M 9 .

Бренд Aito создан в партнерстве Huawei с китайским автопроизводителем Seres, принадлежащим государству. Seres отвечает за производство машин, а Huawei обеспечивает их «мозгом» — от информационно-развлекательных системы на базе HarmonyOS до систем помощи водителю, электромоторов и сенсоров.

Aito M 5

Aito M 5 — это базовый среднеразмерный кроссовер. Его длина составляет 4785 мм, ширина — 1930 мм, высота — 1625 мм, колесная база — 2880 мм. Дизайн минималистичный, с покатой крышей, а на крыше установлен LiDAR.

M 5 имеет два варианта силовых установок. В электромобиле (BEV) — один мотор на задней оси мощностью 200 кВт (268 л.с.) в паре с батареей CATL емкостью 83 кВт*ч. Дальность хода по циклу CLTC составляет 602 км. Версия EREV (расширенный запас хода) включает 1,5-литровый бензиновый двигатель, работающий исключительно генератором, подзаряжая батарею емкостью 42 кВт*ч. Привод всегда электрический. Есть версия с задним приводом (200 кВт/268 л.с.) и полноприводная версия мощностью 365 кВт (489 л.с.).

Салон Aito M 5 оборудован 15,6-дюймовым центральным экраном, цифровой приборной панелью и двухспицевым рулем. На центральной консоли разместились две беспроводные зарядки и подстаканники.

В Китае цена M 5 колеблется от 229 800 до 249 800 юаней (€27 500−29 890).

Aito M 8

Следующая модель — Aito M 8 , крупный семейный кроссовер, ставший бестселлером в Китае после запуска в апреле 2025 года. Его габариты составляют 5190×1999×1795 мм, колесная база — 3105 мм.

Салон предлагает пять или шесть мест в три ряда. Панель приборов технологичная: 12,3-дюймовый дисплей перед водителем, 15,6-дюймовый центральный экран и 16-дюймовый экран для пассажира. К этому прилагается проекционный AR дисплей с размером 68 дюймов.

Читайте также В Украине растет интерес к электромобилям — данные МВД

В этом случае также доступно два варианта силовых установок:

BEV: задний привод с электродвигателем мощностью 227 кВт (304 л.с.) или полный привод суммарной мощностью 387 кВт (519 л.с.).

EREV: Двухмоторная система с полным приводом мощностью 392 кВт (526 л.с.).

Батареи — от 37 кВт*ч до 100 кВт*ч. Максимальная дальность хода составляет 705 км (по циклу CLTC).

Цены Aito M 8 в Китае составляют от 359 800 до 449 800 юаней (€43 060−53 830).

Читайте также Чтобы выжить: Maserati переходит на уникальные авто и лимитированные серии

Aito M 9

Флагманская модель Aito M 9 — это самый большой и роскошный кроссовер бренда: длина составляет 5230 мм, а колесная база — 3110 мм. Узнаваемые элементы дизайна проявляются в фарах в форме «наручных перчаток» и четырех сенсорах LiDAR для систем помощи водителю. Салон повторяет концепцию M 8 . Он предлагает три экрана на передней панели, варианты на пять или шесть мест.

Эта модель тоже доступна в двух вариантах силовой установки:

BEV: двухмоторный полноприводный вариант общей мощностью 390 кВт (523 л.с.) с батареей емкостью 100 кВт*ч.

EREV: 1,5-литровый бензиновый мотор работает генератором, заряжая батарею емкостью 52 кВтч. Система полного привода с двумя электромоторами выдает 365 кВт (489 л.с.).

Цена Aito M 9 в Китае составляет от 469 800 до 569 800 юаней (€56 222−68 190).

За первые семь месяцев 2025 года бренд Aito продал 70 025 авто. Это говорит о высоком спросе на премиальные электрокары бренда. В Мюнхене интерес к новинкам был большой, и похоже, что европейским автопроизводителям следует готовиться к серьезной конкуренции.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.