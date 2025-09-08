0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине растет интерес к электромобилям — данные МВД

Технологии&Авто
14
В Украине растет интерес к электромобилям — данные МВД
В Украине растет интерес к электромобилям — данные МВД
Украинцы все чаще выбирают электромобили: в 2024 году в сервисных центрах МВД зарегистрировали почти на 40% больше электромобилей, чем годом ранее. Это свидетельствует о заинтересованности среди водителей не только не только в экологическом транспорте, но и в развитии соответствующей инфраструктуры.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
В целом в Украине наблюдается ежегодная динамика спроса на электромобили. В последние годы увеличивается количество зарегистрированных транспортных средств с типом топлива «Э-электро»: еще в 2021 году в сервисных центрах МВД было зарегистрировано почти 9 тыс. электромобилей, а уже через год этот показатель вырос более чем на половину — на более чем 54% - до 13 911.

Читайте также: Электромобили или бензиновые авто: что выгоднее выбрать в 2025 году

В 2023 году случился настоящий «бум» электрокаров: количество регистраций таких автомобилей достигло 37 962 единиц, что почти втрое больше, чем в 2022 году.
В 2024 году темпы роста несколько стабилизировались, но все равно остались высокими — в сервисных центрах МВД зарегистрировали 52 612 новых электрокаров, что на 38,6% больше, чем в 2023 году.
В Украине растет интерес к электромобилям — данные МВД
Если анализировать данные в этом году, то за восемь месяцев 2025 года уже зарегистрировано 47 307 электромобилей. Учитывая данные прошлых лет, количество электрокаров на украинских дорогах будет расти.

Что нужно знать об электрокарах

  • В сервисных центрах МВД за электрокарами закрепляются «зеленые» номерные знаки.
  • Они предназначены исключительно для транспортных средств, которые приводятся в движение электрическим двигателем и не имеют двигателя внутреннего сгорания. Данная норма действует согласно приказу Министерства внутренних дел Украины.
  • Важно, что транспортные средства гибридного типа двигателя в категорию электротранспорта не попадают.
Читайте также
При первой государственной регистрации транспортные средства с электрическим двигателем, ввезенные из-за границы или приобретенные в автосалонах, освобождаются от уплаты обязательного пенсионного страхования.
Алгоритм и процедура проведения регистрационных действий для них остается неизменной.
Перечень необходимых документов для осуществления первой государственной регистрации и перерегистрации транспортных средств — по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems