В Украине растет интерес к электромобилям — данные МВД Сегодня 08:31 — Технологии&Авто

В Украине растет интерес к электромобилям — данные МВД

Украинцы все чаще выбирают электромобили: в 2024 году в сервисных центрах МВД зарегистрировали почти на 40% больше электромобилей, чем годом ранее. Это свидетельствует о заинтересованности среди водителей не только не только в экологическом транспорте, но и в развитии соответствующей инфраструктуры.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

В целом в Украине наблюдается ежегодная динамика спроса на электромобили. В последние годы увеличивается количество зарегистрированных транспортных средств с типом топлива «Э-электро»: еще в 2021 году в сервисных центрах МВД было зарегистрировано почти 9 тыс. электромобилей, а уже через год этот показатель вырос более чем на половину — на более чем 54% - до 13 911.

В 2023 году случился настоящий «бум» электрокаров: количество регистраций таких автомобилей достигло 37 962 единиц, что почти втрое больше, чем в 2022 году.

В 2024 году темпы роста несколько стабилизировались, но все равно остались высокими — в сервисных центрах МВД зарегистрировали 52 612 новых электрокаров, что на 38,6% больше, чем в 2023 году.

Если анализировать данные в этом году, то за восемь месяцев 2025 года уже зарегистрировано 47 307 электромобилей. Учитывая данные прошлых лет, количество электрокаров на украинских дорогах будет расти.

Что нужно знать об электрокарах

В сервисных центрах МВД за электрокарами закрепляются «зеленые» номерные знаки.

Они предназначены исключительно для транспортных средств, которые приводятся в движение электрическим двигателем и не имеют двигателя внутреннего сгорания. Данная норма действует согласно приказу Министерства внутренних дел Украины.

Важно, что транспортные средства гибридного типа двигателя в категорию электротранспорта не попадают.

Читайте также Какие электрокары выбирают украинцы: названы бестселлеры

При первой государственной регистрации транспортные средства с электрическим двигателем, ввезенные из-за границы или приобретенные в автосалонах, освобождаются от уплаты обязательного пенсионного страхования.

Алгоритм и процедура проведения регистрационных действий для них остается неизменной.

Перечень необходимых документов для осуществления первой государственной регистрации и перерегистрации транспортных средств — по ссылке

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.