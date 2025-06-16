Какие электрокары выбирают украинцы: названы бестселлеры — Finance.ua
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Какие электрокары выбирают украинцы: названы бестселлеры

Технологии&Авто
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Какие электрокары выбирают украинцы: названы бестселлеры
Какие электрокары выбирают украинцы: названы бестселлеры
Украинцы продолжают покупать электромобили — в мае украинский автопарк пополнили 6168 авто на электротяге (BEV).
Об этом свидетельствуют данные Укравтопрома.
Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:
  • Львовская область — 799 ед. (91% б/у);
  • город Киев — 779 ед. (59% б/у);
  • Киевская обл. — 556 ед. (67% б/у);
  • Днепропетровская обл. — 518 ед. (76% б/у);
  • Одесская обл. — 345 ед. (77% подержанные).
В части новых автомобилей самым популярным электромобилем на рынках Киева, Киевской области и Днепропетровщины стал Volkswagen ID.Unyx.
На Львовщине и в Одесской обл. чаще выбирали Honda eNS1.
В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто:
  • Tesla Model Y — в г. Киеве и области, на Львовщине и Днепропетровщине;
  • Nissan Leaf — в Одесской обл.

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Напомним, в настоящее время в Украине действуют налоговые преференции для покупателей электромобилей. На сегодняшний день растаможка электромобилей освобождена от следующих платежей:
  • налог на добавленную стоимость (НДС) — экономия 20% от стоимости авто;
  • пошлина (10%) — дополнительная скидка, что делает импорт более выгодным.
Действие этих льгот истекает в следующем году. Однако в парламенте уже зарегистрировали законопроект, которым предлагается продлить налоговые льготы на ввоз электромобилей еще на год — до 1 января 2027 года.
По подсчетам Finance.ua, средняя цена на электроэнергию для «зеленых» машин на основных сетевых электростанциях составляет 14,8 грн/1 кВт-ч за медленную зарядку. Если хотите зарядить свой электромобиль быстрее, в таком случае нужно будет отдать 17,4 грн/1 кВт-ч. Сколько стоит зарядить электрокар на примере самых популярных моделей в Украине — читайте здесь.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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