Какие электрокары выбирают украинцы: названы бестселлеры — Finance.ua

Какие электрокары выбирают украинцы: названы бестселлеры Сегодня 20:02 — Технологии&Авто

Какие электрокары выбирают украинцы: названы бестселлеры

Украинцы продолжают покупать электромобили — в мае украинский автопарк пополнили 6168 авто на электротяге (BEV).

Об этом свидетельствуют данные Укравтопрома.

Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:

Львовская область — 799 ед. (91% б/у);

город Киев — 779 ед. (59% б/у);

Киевская обл. — 556 ед. (67% б/у);

Днепропетровская обл. — 518 ед. (76% б/у);

Одесская обл. — 345 ед. (77% подержанные).

В части новых автомобилей самым популярным электромобилем на рынках Киева, Киевской области и Днепропетровщины стал Volkswagen ID.Unyx.

На Львовщине и в Одесской обл. чаще выбирали Honda eNS1.

В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто:

Tesla Model Y — в г. Киеве и области, на Львовщине и Днепропетровщине;

Nissan Leaf — в Одесской обл.

Напомним, в настоящее время в Украине действуют налоговые преференции для покупателей электромобилей. На сегодняшний день растаможка электромобилей освобождена от следующих платежей:

налог на добавленную стоимость (НДС) — экономия 20% от стоимости авто;

пошлина (10%) — дополнительная скидка, что делает импорт более выгодным.

Действие этих льгот истекает в следующем году. Однако в парламенте уже зарегистрировали законопроект, которым предлагается продлить налоговые льготы на ввоз электромобилей еще на год — до 1 января 2027 года.

По подсчетам Finance.ua, средняя цена на электроэнергию для «зеленых» машин на основных сетевых электростанциях составляет 14,8 грн/1 кВт-ч за медленную зарядку. Если хотите зарядить свой электромобиль быстрее, в таком случае нужно будет отдать 17,4 грн/1 кВт-ч. Сколько стоит зарядить электрокар на примере самых популярных моделей в Украине — читайте здесь.

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