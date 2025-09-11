Бывшие топы Google запустили стартап AegisAI для борьбы с фишингом и вредоносными письмами Сегодня 04:33 — Технологии&Авто

Бывшие руководители безопасности Google создали стартап AegisAI. Его цель — останавливать фишинг, вредоносные программы и мошеннические схемы в бизнес-почте еще до того, как сообщения попадут во входящие ящики пользователей.

Об этом сообщает TechCrunch.

Компания вышла из режима «стелс» с начальным финансированием в $13 млн, предоставленным фондами Accel и Foundation Capital. AegisAI основали Сай Хормаи и Райан Ло, ранее работавшие над Safe Browsing и reCAPTCHA в Google.

Их сервис использует сеть автономных AI-агентов, которые в реальном времени анализируют каждый элемент электронного письма — от вложений и QR-кодов до метаданных и поведенческих шаблонов.

Вместо статических правил, применяемых традиционными системами защиты почты, агенты AegisAI «сотрудничают» между собой, обмениваясь выводами, чтобы быстрее и эффективнее выявлять новые угрозы.

По словам учредителей, уже создано более 10 специализированных агентов, но со временем их количество может возрасти до 100, чтобы поспевать за все более сложными методами киберпреступников.

