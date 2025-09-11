0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бывшие топы Google запустили стартап AegisAI для борьбы с фишингом и вредоносными письмами

Технологии&Авто
9
Бывшие топы Google запустили стартап AegisAI для борьбы с фишингом и вредоносными письмами
Бывшие топы Google запустили стартап AegisAI для борьбы с фишингом и вредоносными письмами
Бывшие руководители безопасности Google создали стартап AegisAI. Его цель — останавливать фишинг, вредоносные программы и мошеннические схемы в бизнес-почте еще до того, как сообщения попадут во входящие ящики пользователей.
Об этом сообщает TechCrunch.
Компания вышла из режима «стелс» с начальным финансированием в $13 млн, предоставленным фондами Accel и Foundation Capital. AegisAI основали Сай Хормаи и Райан Ло, ранее работавшие над Safe Browsing и reCAPTCHA в Google.
Читайте также
Их сервис использует сеть автономных AI-агентов, которые в реальном времени анализируют каждый элемент электронного письма — от вложений и QR-кодов до метаданных и поведенческих шаблонов.
Вместо статических правил, применяемых традиционными системами защиты почты, агенты AegisAI «сотрудничают» между собой, обмениваясь выводами, чтобы быстрее и эффективнее выявлять новые угрозы.
По словам учредителей, уже создано более 10 специализированных агентов, но со временем их количество может возрасти до 100, чтобы поспевать за все более сложными методами киберпреступников.
По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems