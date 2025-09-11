Microsoft официально закрывает приложение Outlook Lite для Android 11.09.2025, 02:21 — Технологии&Авто

Microsoft официально закрывает приложение Outlook Lite для Android

Microsoft объявила о прекращении поддержки приложения Outlook Lite — упрощенной версии почтового клиента для Android, появившейся в 2022 году. Приложение будет деактивировано с 6 октября 2025, после чего пользователи больше не смогут загрузить или обновить его.

Об этом пишет PCMag

Outlook Lite был создан как легкая альтернатива основному приложению Outlook — с минимальной нагрузкой на систему, быстрой работой и низким потреблением энергии. Особой популярностью оно пользовалось у владельцев бюджетных смартфонов или устройств с ограниченным объемом памяти.

Однако Microsoft решила сконцентрировать все ресурсы на развитии основного приложения Outlook Mobile, в котором реализованы полноценные функции, включая интеграцию искусственного интеллекта.

«Мы закрываем Outlook Lite, чтобы сосредоточить инвестиции на основном клиенте Outlook для Android, который обеспечивает лучшую функциональность и пользовательский опыт», — сообщила компания в заявлении.

Хотя приложение Outlook Lite уже исчезло из Google Play в США и Великобритании, оно продолжит работать ограниченное время после 6 октября. Однако Microsoft рекомендует пользователям перейти на полноценную версию Outlook Mobile или найти альтернативный почтовый клиент как можно скорее.

Это не первое сокращение сервисов компании: ранее Microsoft уже закрыла приложение Lens и плагин Editor для браузеров Chrome и Edge.

