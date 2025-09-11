Приложение Gemini расширяется на аудиофайлы 11.09.2025, 01:17 — Технологии&Авто

Приложение Gemini расширяется на аудиофайлы

Google осуществил три основных обновления своих продуктов на базе Gemini.

Среди них:

приложение Gemini теперь поддерживает аудиофайлы;

поиск может обрабатывать пять новых языков;

NotebookLM создает отчеты в форме блогов, учебных пособий, викторин и т. д.

Согласно сообщению Джоша Вудворда, вице-президента Google Labs и Gemini, на платформе X, совместимость аудиофайлов была «запросом № 1» к приложению Gemini.

Пользователи бесплатной версии Gemini могут скачивать аудиофайлы продолжительностью до 10 минут и получать пять бесплатных подсказок ежедневно. Пользователи AI Pro или AI Ultra могут скачивать аудиофайлы продолжительностью до трех часов. Все подсказки Gemini поддерживают до 10 файлов разных форматов, включая ZIP-файлы.

Кроме того, режим AI в поисковике Google Search получил пять новых языковых опций: хинди, индонезийскую, японскую, корейскую и бразильскую португальскую, благодаря интеграции Gemini 2.5 с Search. Как сообщается в блоге компании: «Благодаря этому расширению, теперь больше людей могут использовать режим AI, чтобы задавать сложные вопросы на своем любимом языке, одновременно глубже исследуя веб».

Программное обеспечение NotebookLM на базе Gemini также обновляется в виде новых стилей отчетов на более чем 80 языках на основе загруженных пользователем документов, файлов и других медиафайлов.

Стандартные форматы отчетов включают в себя учебные пособия, информационные документы и публикации в блогах. В последнем обновлении NotebookLM также добавлены карты и викторины. Пользователи могут выбрать самостоятельно созданный формат и настроить структуру, тон и стиль отчета. Согласно комментарию компании к публикации на X, эта функция «должна быть на 100%» доступна до конца этой недели.

В последний месяц Google активно внедрял новые функции, связанные с искусственным интеллектом. В августе Gemini начал автоматически вспоминать детали и предпочтения пользователей из прошлых разговоров, а в том же месяце бесплатные пользователи получили доступ к программному обеспечению Workspace для создания видео Vids. В сентябре Photos обновился до последней версии ПО для создания видео Veo 3 и предоставил бесплатным пользователям возможность создавать 4-секундные видео без звука из собственных фотографий.

