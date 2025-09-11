0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Приложение Gemini расширяется на аудиофайлы

Технологии&Авто
13
Приложение Gemini расширяется на аудиофайлы
Приложение Gemini расширяется на аудиофайлы
Google осуществил три основных обновления своих продуктов на базе Gemini.
Среди них:
  • приложение Gemini теперь поддерживает аудиофайлы;
  • поиск может обрабатывать пять новых языков;
  • NotebookLM создает отчеты в форме блогов, учебных пособий, викторин и т. д.
Согласно сообщению Джоша Вудворда, вице-президента Google Labs и Gemini, на платформе X, совместимость аудиофайлов была «запросом № 1» к приложению Gemini.
Пользователи бесплатной версии Gemini могут скачивать аудиофайлы продолжительностью до 10 минут и получать пять бесплатных подсказок ежедневно. Пользователи AI Pro или AI Ultra могут скачивать аудиофайлы продолжительностью до трех часов. Все подсказки Gemini поддерживают до 10 файлов разных форматов, включая ZIP-файлы.
Читайте также
Кроме того, режим AI в поисковике Google Search получил пять новых языковых опций: хинди, индонезийскую, японскую, корейскую и бразильскую португальскую, благодаря интеграции Gemini 2.5 с Search. Как сообщается в блоге компании: «Благодаря этому расширению, теперь больше людей могут использовать режим AI, чтобы задавать сложные вопросы на своем любимом языке, одновременно глубже исследуя веб».
Программное обеспечение NotebookLM на базе Gemini также обновляется в виде новых стилей отчетов на более чем 80 языках на основе загруженных пользователем документов, файлов и других медиафайлов.
Читайте также
Стандартные форматы отчетов включают в себя учебные пособия, информационные документы и публикации в блогах. В последнем обновлении NotebookLM также добавлены карты и викторины. Пользователи могут выбрать самостоятельно созданный формат и настроить структуру, тон и стиль отчета. Согласно комментарию компании к публикации на X, эта функция «должна быть на 100%» доступна до конца этой недели.
В последний месяц Google активно внедрял новые функции, связанные с искусственным интеллектом. В августе Gemini начал автоматически вспоминать детали и предпочтения пользователей из прошлых разговоров, а в том же месяце бесплатные пользователи получили доступ к программному обеспечению Workspace для создания видео Vids. В сентябре Photos обновился до последней версии ПО для создания видео Veo 3 и предоставил бесплатным пользователям возможность создавать 4-секундные видео без звука из собственных фотографий.
По материалам:
expert.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems