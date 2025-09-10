Чтобы выжить: Maserati переходит на уникальные авто и лимитированные серии
Генеральный директор Stellantis Антонио Филос заявил, что концерн не рассматривает продажу Maserati, несмотря на финансовые проблемы премиального бренда.
Для выработки новой стратегии Stellantis привлек консалтинговую компанию McKinsey. Ее задача — помочь стабилизировать Maserati и Alfa Romeo, формирующие люксовый сегмент концерна.
Maserati сейчас переживает глубокий кризис: продажи сократились вдвое, а убытки составили сотни миллионов евро. Эксперты отмечают, что бренд нуждается в радикальной трансформации.
Выход видят в изменении бизнес-модели: компания планирует ограничить объем производства и делать ставку на эксклюзивность. В будущем Maserati будет выпускать лимитированные серии премиум-класса с персонализированным дизайном и уникальными характеристиками.
Аналитики считают, что продажа Maserati сейчас практически нереальна. Из-за падения финансовых показателей найти инвестора по привлекательной цене было бы сложно. Именно поэтому Stellantis нацелен на восстановление и перезапуск марки в новом формате.
Поделиться новостью
Также по теме
Владельцы iPhone 14 и 15 получают год спутниковой связи
Чтобы выжить: Maserati переходит на уникальные авто и лимитированные серии
Volkswagen инвестирует в искусственный интеллект до миллиарда евро
ТОП-10 самых популярных бензиновых автомобилей в Украине
Apple и Android: какими устройствами больше всего довольны пользователи
32% senior-разработчиков утверждают, что половина их кода написана с помощью ИИ — это вдвое больше, чем у джунов