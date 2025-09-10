Чтобы выжить: Maserati переходит на уникальные авто и лимитированные серии Сегодня 23:36 — Технологии&Авто

Генеральный директор Stellantis Антонио Филос заявил, что концерн не рассматривает продажу Maserati, несмотря на финансовые проблемы премиального бренда.

Для выработки новой стратегии Stellantis привлек консалтинговую компанию McKinsey. Ее задача — помочь стабилизировать Maserati и Alfa Romeo, формирующие люксовый сегмент концерна.

Maserati сейчас переживает глубокий кризис: продажи сократились вдвое, а убытки составили сотни миллионов евро. Эксперты отмечают, что бренд нуждается в радикальной трансформации.

Выход видят в изменении бизнес-модели: компания планирует ограничить объем производства и делать ставку на эксклюзивность. В будущем Maserati будет выпускать лимитированные серии премиум-класса с персонализированным дизайном и уникальными характеристиками.

Аналитики считают, что продажа Maserati сейчас практически нереальна. Из-за падения финансовых показателей найти инвестора по привлекательной цене было бы сложно. Именно поэтому Stellantis нацелен на восстановление и перезапуск марки в новом формате.

