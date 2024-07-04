Представлен самый большой и самый дорогой Maserati (фото) — Finance.ua

Представлен самый большой и самый дорогой Maserati (фото) Сегодня 02:22 — Технологии&Авто

Представлен самый большой и самый дорогой Maserati (фото)

В Италии представили новый Maserati Tridente. Это самая дорогая модель в современной линейке марки — она стоит 2,5 миллиона евро. Примечательно, что Tridente — не автомобиль, а роскошный катер. О нем рассказали на официальном сайте итальянского автопроизводителя.

Tridente создали в сотрудничестве с судостроительными компаниями Vita Power и Hodgdon Yachts. Это самый большой Maserati в истории — катер достигает 10,5 м в длину и рассчитан на 10 человек.

Дизайн Maserati Tridente выдержан в классическом стиле. Доступны несколько конфигураций салона. В частности, внутри могут обустроить каюту с санузлом. В отделке использованы кожа и дерево. Установлен цифровой щиток приборов, а штурвал напоминает руль автомобилей Maserati.

Катер Maserati Tridente оснащен 600-сильной электрической установкой. Его максимальная скорость составляет 40 узлов (74 км/ч), а крейсерская — 25 узлов (45 км/ч).

Новый Maserati Tridente оснащен большой батареей на 252 кВт∙ч. Запас хода пока не раскрыли, однако известно, что зарядка в сверхбыстром режиме занимает час.

Фокус По материалам:

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