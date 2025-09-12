Китайские бренды массово закрывают свои автосалоны в россии Сегодня 05:25 — Технологии&Авто

Китайские бренды массово закрывают свои автосалоны в россии

С 1 января по 1 сентября этого года количество автомобильных салонов и шоу-румов в россии упало на 9% и составило 7284 точки.

Об этом сообщает российское издание журнала Forbes

Среди городов-миллионников наибольшее падение зафиксировали в Ростове-на-Дону (-29,3%), Воронеже (-18,8%), Красноярске (-17,2%), а также Волгограде и Самаре (-18,3% и -18,2% соответственно).

Падение наблюдали и на крупнейших рынках рф. В москве падение составило 11,1%, в то время как в Санкт-Петербурге составило 17,6%.

В пятерку по количеству закрытых дилерских центров в течение первого полугодия 2025 года вошли Li Auto (43), Bestune (38), Kaiyi (30), Dongfeng (29) и BAIC (27). Все они китайские бренды.

По словам специалистов, сегодня около трети дилеров испытывают серьезные финансовые затруднения или вообще находятся на грани прекращения деятельности, ведь структура рынка не обеспечивает достаточного уровня прибыльности ни для автопроизводителей, ни для продавцов.

Главные проблемы связаны с недостатком спроса на новые автомобили, ростом затрат продавцов и ошибками китайских производителей в формировании дилерских сетей, которые привели к перенасыщению рынка.

Сегодня в рф региональные дилеры продают по 220−250 автомобилей в год, тогда как, например, в США этот же показатель составляет около 1000 автомобилей.

российские специалисты прогнозируют, что даже при благоприятном стечении обстоятельств по итогам года ожидается снижение рынка минимум на 10%. То есть в рф будет продано не более 1,4 млн новых легковых авто.

Пессимистический сценарий предусматривает, что объем рынка новых машин может составить 1,1 млн штук. То есть по сравнению с 2024 годом падение может составлять 30%.

