У каждого пятого украинца есть поврежденное войной имущество: какие суммы ущерба — Finance.ua

У каждого пятого украинца есть поврежденное войной имущество: какие суммы ущерба
У каждого пятого украинца есть поврежденное в результате войны имущество. Больше всего пострадавших на востоке Украины — о потерях там сообщили 60% опрошенных. Если же говорить о поврежденном имуществе, то самые большие потери приходятся на недвижимость — такой ущерб указали 17% украинцев.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Transparency International Ukraine.
На какие суммы пострадавшие оценивают ущерб:
  • до 50 тыс. грн — 23%,
  • 51−300 тыс. грн — 19%,
  • более 300 тыс. грн — 32%,
  • свыше 3 млн грн — 10%.
Несмотря на масштабный ущерб, большинство пострадавших не обращались за компенсацией, аргументируя это тем, что у государства есть более насущные проблемы во время войны (35% опрошенных). Еще каждый четвертый из тех, кто не подавал заявку на возмещение, не верил, что может получить его.
Среди 40% пострадавших, кто обращался за компенсацией, 33% уже ее получили.

Видят ли результаты восстановления

Как показал опрос, каждый третий взрослый украинец знает или видел примеры того, что уже было восстановлено. При этом подавляющее большинство из них (74%) удовлетворены результатом.
Наиболее заметные процессы восстановления называют в таких регионах:
  • в Киеве на это указали 50% опрошенных;
  • в Восточном (42%) и Южном регионах (41%);
  • на Западе и в Центре показатели существенно ниже — 24% и 23%.
Кто финансирует восстановление? К финансированию восстановления, по мнению опрошенных, больше всего были привлечены украинские власти: 55% респондентов указывают, что проекты восстановления реализуются благодаря органам местного самоуправления, а 20% - благодаря центральной исполнительной власти.
Однако также украинцы отмечают весомый вклад международного сообщества (40%), а также волонтеров и гражданского общества (27%).

Риски коррупции

65% опрошенных считают коррупцию в процессах восстановления очень распространенной. Наиболее уязвимыми к коррупции этапами две трети опрошенных считают распределение международных и бюджетных средств (65%), контроль и отчетность за использование ресурсов (63%) и проведение тендеров (61%).
Как и в марте 2023 года, при выборе между альтернативами горизонтов планирования восстановления украинцы в большинстве своем тяготеют к решениям, которые обещают максимально быстрый эффект и фокусируются на восстановлении уже сейчас.
Самые распространенные опасения украинцев относительно восстановления — это отсутствие должного контроля (62%) и возвращение коррупционных схем (61%). Отсутствие гарантий безопасности и восстановление боевых действий опасаются 56% опрошенных.
К слову, ранее исследователи представили результаты опроса украинцев относительно того, сталкиваются ли они с коррупцией и какие судебные дела и приговоры против коррупционеров считают справедливыми. Как показал опрос, украинцы не видят реальных справедливых приговоров.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
