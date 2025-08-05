Почему украинцы не пользуются компенсацией «єВідновлення» — Finance.ua
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Почему украинцы не пользуются компенсацией «єВідновлення»

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Почему украинцы не пользуются компенсацией «єВідновлення»
Почему украинцы не пользуются компенсацией «єВідновлення», www.facebook.com
Многие украинцы до сих пор не подали заявку на компенсацию за разрушенное жилье в рамках программы «єВідновлення», несмотря на то, что имеют право на нее. Среди причин — сложная процедура, отсутствие пошаговых инструкций и недостаток понимания, как именно работает механизм возмещения.
Об этом заявила народная депутат Елена Шуляк, ссылаясь на результаты исследования по работе национального компенсационного механизма.
По ее словам, значительная часть людей просто не знает, с чего начать оформление заявки. В 64% случаев на сайтах общин вообще отсутствует какая-либо информация о процедуре, еще более половины респондентов указали на отсутствие четкого алгоритма действий. Многим непонятно, кто имеет право подать заявление, какие документы нужны и куда обращаться.
Среди тех, кто знает о возможности компенсации, 35% все равно не подают заявление из-за сложности процедуры или отсутствия информации об ответственных органах. Кроме того, многие люди сталкиваются с техническими проблемами:
  • жилье на временно оккупированной территории (18%);
  • отсутствие регистрации в Госреестре вещных прав (11%);
  • неоформленное право собственности (5%);
  • самостоятельный ремонт (6%).
Еще 3% опрошенных сказали, что не доверяют самой программе.
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Отдельная проблема — жилье на оккупированных территориях, подать заявление по которому технически сложно из-за невозможности осмотра. В то же время, по словам Шуляк, эксперимент в Мелитополе доказал, что даже в таких условиях обследование возможно дистанционно, по спутниковым снимкам. Программа уже предусматривает такую опцию, и теперь задача правительства — масштабировать ее на все ВОТ.
Шуляк подчеркнула, что государство постоянно совершенствует механизмы компенсаций, однако без понятной информации для людей даже лучшие программы не будут работать эффективно.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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