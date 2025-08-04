Правительство утвердило дополнительный механизм для более быстрого восстановления жилья после обстрелов — Finance.ua
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Правительство утвердило дополнительный механизм для более быстрого восстановления жилья после обстрелов

Личные финансы
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Правительство утвердило дополнительный механизм для более быстрого восстановления жилья после обстрелов
Правительство утвердило дополнительный механизм для более быстрого восстановления жилья после обстрелов
После очередных ужасных обстрелов правительство запускает дополнительный механизм, который позволит общинам быстрее восстанавливать поврежденное жилье — многоквартирные дома и общежития.
Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

Что это значит

Процедура будет упрощена: основные этапы можно проходить параллельно, а работы начинать до завершения экспертизы.
«Все действия фиксируются в электронной системе, а ответственность за сроки и качество — на местах. Восстановление будет финансироваться из местных бюджетов или международной помощи. Решение также ускорит выплаты по программе „єВідновлення“», — сообщила Юлия Свириденко.
Отдельно в решении правительства предусмотрена возможность адресных выплат из местных бюджетов семьям, чье жилье повреждено, компенсация расходов за временное проживание — до момента завершения ремонта или получения нового жилья. Такие выплаты могут быть профинансированы из местного бюджета по решению общины.
Напомним, в КГГА сообщили, что для восстановления имущества, поврежденного в результате вооруженной вражеской агрессии, действует утвержденный на общегосударственном уровне алгоритм. Владельцы квартир в домах без повреждений конструктивных элементов могут воспользоваться программой «єВідновлення» и получить до 350 тысяч гривен на ремонт.

Справка Finance.ua:

  • в приложении «Дія» в рамках программы «єВідновлення» появился раздел «Выплата на строительство». Услуга доступна владельцам уничтоженного частного дома, имеющим в собственности земельный участок для отстройки;
  • для получения компенсации «єВідновлення» в случае, если на разрушенное жилье утеряны правоустанавливающие документы, есть два способа: можно обратиться к нотариусу, регистрировавшему соглашение о приобретении права собственности, или обратиться в суд. И первый, и второй вариант достаточно эффективны. Причем в случае судебного иска решения суда в большинстве своем положительные.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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