Правительство утвердило дополнительный механизм для более быстрого восстановления жилья после обстрелов — Finance.ua

Правительство утвердило дополнительный механизм для более быстрого восстановления жилья после обстрелов Сегодня 13:23 — Личные финансы

Правительство утвердило дополнительный механизм для более быстрого восстановления жилья после обстрелов

После очередных ужасных обстрелов правительство запускает дополнительный механизм, который позволит общинам быстрее восстанавливать поврежденное жилье — многоквартирные дома и общежития.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

Что это значит

Процедура будет упрощена: основные этапы можно проходить параллельно, а работы начинать до завершения экспертизы.

«Все действия фиксируются в электронной системе, а ответственность за сроки и качество — на местах. Восстановление будет финансироваться из местных бюджетов или международной помощи. Решение также ускорит выплаты по программе „єВідновлення“», — сообщила Юлия Свириденко.

Отдельно в решении правительства предусмотрена возможность адресных выплат из местных бюджетов семьям, чье жилье повреждено, компенсация расходов за временное проживание — до момента завершения ремонта или получения нового жилья. Такие выплаты могут быть профинансированы из местного бюджета по решению общины.

Напомним, в КГГА сообщили , что для восстановления имущества, поврежденного в результате вооруженной вражеской агрессии, действует утвержденный на общегосударственном уровне алгоритм. Владельцы квартир в домах без повреждений конструктивных элементов могут воспользоваться программой «єВідновлення» и получить до 350 тысяч гривен на ремонт.

Справка Finance.ua:

в приложении «Дія» в рамках программы «єВідновлення» появился раздел «Выплата на строительство». Услуга доступна владельцам уничтоженного частного дома, имеющим в собственности земельный участок для отстройки;

для получения компенсации «єВідновлення» в случае, если на разрушенное жилье утеряны правоустанавливающие документы, есть два способа: можно обратиться к нотариусу, регистрировавшему соглашение о приобретении права собственности, или обратиться в суд. И первый, и второй вариант достаточно эффективны. Причем в случае судебного иска решения суда в большинстве своем положительные.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.