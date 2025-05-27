Сербия продлила контракт на российский газ до конца сентября — Finance.ua

Сербия продлила контракт на российский газ до конца сентября Сегодня 06:16 — Энергетика

Сербия и россия подписали новый анекс к действующему газовому контракту — с 1 июня по 30 сентября страна будет получать 6,1 млн кубометров газа ежедневно по цене 290 евро за 1000 м³.

Об этом сообщает агентство NIN. rs, ссылаясь на слова генерального директора государственной компании Srbijagas Душана Баятовича.

Он отметил, что условия поставки остались такими же, как и в основном контракте — цена определена по нефтяной формуле.

Читайте также Украина планирует открыть новый путь для импорта газа

«На практике это означает, что мы сможем заполнить хранилища в Венгрии и „Банатском Дворе“ (подземное хранилище в Сербии. — Ред.) и хорошо подготовимся к зиме», — сказал Баятович.

Он также уточнил, что газ для домохозяйств не подорожает, а для предприятий станет дешевле, если не будет серьезных сомнений на рынке.

По его словам, следующая цель сербов — согласование стабильных поставок на уровне 8 млн. м ежедневно, с дополнительными 4 млн. м³ в морозные дни.

Баятович заявил, что из-за интереса многих стран к Турецкому потоку, который остался единственным стабильным маршрутом поставки газа в Европу, Сербия пытается гарантировать себе долгосрочные объемы.

В агентстве рассказали, что в отличие от многих стран Европы, Сербия, являющаяся страной-кандидатом в ЕС с 2012 года, не принимала решения об ограничении импорта российских энергоресурсов. Страна получает российский газ по трубопроводу «Турецкий поток» через Турцию и Болгарию.

Аналитики ожидают, что Сербия потребит около 2,7 млрд кубометров газа в этом году, импортируя более 90% общего объема. Они добавили, что с 2023 года страна импортирует газ из Азербайджана через Болгарию, но по-прежнему во многом зависит от российских поставок.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.