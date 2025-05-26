Украина планирует открыть новый путь для импорта газа — Finance.ua

Украина планирует открыть новый путь для импорта газа
В ближайшее время в Украину может начаться импорт газа по Трансбалканскому коридору, кроме нынешнего импорта газа из Венгрии, Польши и Словакии.
Об этом сообщила экс-министр энергетики Ольга Буславец в Facebook.
«Пять операторов ГТС по направлению Греция-Украина (GR, BL, RO, MO, UA) инициировали продукт ROUT1 со сниженными на 25% тарифами, что при быстром согласовании регуляторами может „разблокировать“ самое дорогое импортное направление газа в Украину», — написала она.
Буславец также отметила, что на прошлой неделе наблюдалось увеличение импорта природного газа в Украину до 19 млн. куб. м в сутки за счет возобновления импорта из Словакии.
По ее данным, общий уровень запасов природного газа у украинских ПХГ на конец прошлой недели составил 6,4 млрд куб. м (включая 4,1 млрд куб. м газа долгосрочного хранения с учетом газа на временно неподконтрольных территориях, а также 0,6 млрд куб. м активного газа долгосрочного хранения, который был переведен в категорию «буферный газ»), что ниже аналогичного прошлогоднего периода на 30%.
Суточное потребление газа в Украине на прошлой неделе снизилось до 25 млн. куб. м/сутки, что по данным европейской платформы Agregated Gas Storage Inventory (AGSI) позволяло закачивать в ПХГ до 40 млн куб. м/сут.
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