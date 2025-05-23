«Газпром» не будет платить годовые дивиденды четвертый год подряд — Finance.ua

«Газпром» не будет платить годовые дивиденды четвертый год подряд Сегодня 11:45 — Фондовый рынок

«Газпром» не будет платить годовые дивиденды четвертый год подряд

Совет директоров «Газпрома» принял решение не выплачивать дивиденды от прибыли за 2024 год.

Об этом пишет российский «Коммерсант».

Реакция инвесторов на такое решение была отрицательной. Котировки акций «Газпрома» на торгах московской биржи в течение пяти минут потеряли более 2%, приближаясь к отметке 130 руб, минимуму с 16 апреля.

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Как пишет издание, решение совета директоров корпорации было в целом ожидаемым для участников рынка. Даже несмотря на то, что согласно отчетности по МСФО «Газпром» в 2024 году получил чистую прибыль в размере 1,32 трлн руб. (против убытка в 0,58 трлн руб. в 2023 году), а также несмотря на требования к госкомпаниям выплачивать дивиденды в размере 50% чистой прибыли.

В последний раз «Газпром» платил дивиденды по итогам года в 2020 — на общую сумму 291 млрд рублей.

В 2022 году совет директоров компании предложил выплатить дивиденды за 2021 год, однако на годовом собрании акционеры (контрольный пакет находится у государства) не поддержали это предложение.

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Впрочем, в 2022 году компания все же выплатила дивиденды за первое полугодие, сумма составила более 1,2 трлн рублей благодаря рекордно высоким ценам на газ после начала вторжения россии в Украину.

Государство контролирует более 50% акций «Газпрома» напрямую (38,37%) и через госкомпании АО «роснефтегаз» (10,97%) и «росгазификация» (0,89%).

Економічна Правда По материалам:

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