Турция в Черном море нашла новое месторождение природного газа — Finance.ua
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Турция в Черном море нашла новое месторождение природного газа

Энергетика
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Турция объявила об открытии нового месторождения природного газа на скважине Гектепе-3 в Черном море в объеме 75 млрд кубометров, экономическая ценность которого оценивается в 30 млрд долларов США.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на страницу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в соцсети Х.
«Новое открытие природного газа в Турции. Расположение: месторождение „Гектепе 3“ в Черном море. Объем: 75 миллиардов кубических метров. Экономическая ценность: 30 миллиардов долларов», — сообщил Эрдоган.
Он добавил, что этот объем природного газа сможет удовлетворить потребности всех домохозяйств в стране в течение 3,5 лет.
Как пишет агентство Anadolu, открытие было сделано одним из самых современных турецких буровых судов на глубине около 3,5 тыс. метров в скважине Гектепе-3. Она расположена на месторождении Гектепе, которое находится в 69 км западнее газового месторождения Сакарья и в 165 км от суши.
Работы по бурению, исследованию и испытанию начались 27 марта и продолжались около 50 дней. Положительные результаты были получены 16 мая.
С учетом нового открытия, общие запасы природного газа Турции в Черном море выросли с 710 млрд до 785 млрд кубометров.
Сообщается, что добыча газа не начнется сразу в полном объеме, а будет происходить поэтапно.
Также Турция получает природный газ из россии через газопровод «Турецкий поток».
По материалам:
Діло
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