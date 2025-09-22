0 800 307 555
Восемь стран Евросоюза до сих пор импортируют российский газ — пресс-секретарь ЕК

Энергетика
Восемь стран Европейского Союза до сих пор импортируют российский газ в тех или иных объемах.
Об этом заявила спикер Еврокомиссии по вопросам энергетики Анны-Кайсы Итконен.
«По последней информации, которая у нас есть, но с оговоркой, что мы, очевидно, не знаем, куда этот газ попадает, поскольку официальной информации об этом нет. Мы знаем, где газ поступает в систему ЕС, но не знаем, где он остается и где в конечном итоге потребляется. Поэтому это важная оговорка», — сказала она.
По словам пресс-секретаря, импортируют российский сжиженный газ Бельгия, Нидерланды, Франция, Испания, Португалия, а трубопроводный газ из Турции — Греция, Словакия, Венгрия.
Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила 19-й пакет санкций против россии. Новые санкции введены против энергетики, банков и криптовалюты. Первым направлением ограничений станет энергетика. ЕС планирует запретить импорт российского сжиженного газа (СПГ). Под санкции также попадут 118 дополнительных судов «теневого флота». В общей сложности под ограничениями будут находиться более 560 судов.
С 2021 по 2024 год импорт топлива из россии в Европу сократился на 80%. Несмотря на это, режим владимира путина продолжает получать от ЕС прибыль: в 2024 году они потратили 22 миллиарда евро на закупку нефти и природного газа из россии, что превышает всю помощь Украине. Однако, как утверждает Энергетический форум в своем последнем анализе, полная независимость от российских поставок все же возможна.
