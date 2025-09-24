0 800 307 555
ЕС до 2027 года полностью откажется от российского топлива — фон дер Ляйен

Энергетика
31
Европа планирует окончательно отказаться от российского топлива к 2027 году.
Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает «Интерфакс-Украина».
«Мы обсудили агрессивную войну россии против Украины. Мы согласились с необходимостью сократить доходы россии от ископаемого топлива. Именно это делает Европа с нашим 19-м пакетом санкций. К 2027 году Европа окончательно покончит с российским ископаемым топливом», — написала она в соцсети Х.
По ее словам, в ближайшей перспективе Евросоюз запретит импорт российского сжиженного природного газа и усилит ограничения для нефтетрейдеров и нефтеперерабатывающих заводов в третьих странах.
Президент ЕК поблагодарила Трампа за поддержку Украины, в частности в вопросах возвращения пропавших без вести детей. Она подчеркнула, что Европа и США будут работать вместе в этом направлении.
«Мы также обратили внимание на провокации кремля, включая регулярные вторжения в европейское воздушное пространство. Это явные попытки проверить наш ответ. Европа ускоряет свои оборонные усилия, чтобы укрепить свой восточный фланг. Она должна выступать щитом как для Европы, так и для НАТО», — отметила Ляйен.
Президент США Дональд Трамп во время выступления на церемонии открытия сессии высокого уровня Генассамблеи ООН заявил, что Китай и Индия являются главными спонсорами войны, которую продолжает россия против Украины, упрекнув также отдельные страны НАТО за то, что они до сих пор покупают российские энергоносители. Также он заявил, что Вашингтон готов ввести «мощные пошлины» в отношении россии, если та не завершит войну против Украины. Однако для их эффективности аналогичные действия должна предпринять и Европа.
Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не откажется от российских энергоносителей, несмотря на требование Белого дома к союзникам в НАТО прекратить закупку российской нефти. Европейские лидеры пытались убедить Венгрию и Словакию отказаться от российской нефти, однако их призывы были проигнорированы.
