В Еврокомиссии обещают ударить по ископаемому топливу из рф — Finance.ua
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В Еврокомиссии обещают ударить по ископаемому топливу из рф

Мир
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В Еврокомиссии обещают ударить по ископаемому топливу из рф
В Еврокомиссии обещают ударить по ископаемому топливу из рф
В Европейской комиссии планируют ввести новые ограничительные меры на импорт ископаемого топлива из российской федерации.
Об этом на брифинге в Брюсселе заявила Паула Пиньо, спикер председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен.
В частности, ее попросили оценить санкции Евросоюза, введенные против российских энергоносителей, учитывая заявление министра обороны США Пита Гегсета о том, что Соединенные Штаты смогут усадить россию за стол переговоров с помощью энергетических санкций.
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«Мы работаем, и действительно, мы ввели санкции в отношении российской энергетики с самого начала войны, как вы знаете», — сказала Пиньо.
Спикер уточнила, что эти ограничительные меры также связаны с постепенным уменьшением зависимости Евросоюза от российского ископаемого топлива.
«Я точно не знаю, что имеют в виду Соединенные Штаты, когда министр обороны говорил о санкциях в отношении энергетики. Я не думаю, что они были четкими по этому поводу. Но у на, со своей стороны, со стороны ЕС, есть несколько пакетов. Мы сейчас обсуждаем 16-й пакет, который также повлияет на энергетику и способствует постепенному прекращению нашего импорта ископаемого топлива из россии», — подчеркнула Пиньо.
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Напомним, 12 февраля министр обороны США Пит Гегсет объяснил, как заставить россию сесть за стол переговоров, чтобы прекратить войну против Украины. По его мнению, речь идет о необходимости снижения цен на энергоносители и более эффективном применении энергетических санкций против рф.
ЕС готовит новый, 16-й пакет санкций против россии. В нем Европейская комиссия намерена предложить запрет на импорт российского первичного алюминия. Новый санкционный пакет страны-члены Европейского Союза надеются принять в феврале — к третьей годовщине полномасштабной войны рф против Украины.
По материалам:
УНІАН
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