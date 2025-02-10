Санкции можно ввести еще против 300 танкеров рф, для этого есть доказательства — ОП Сегодня 11:15 — Фондовый рынок

Санкции можно ввести еще против 300 танкеров рф, для этого есть доказательства — ОП

Еще против не менее 300 российских танкеров можно ввести санкции. Для этого есть соответствующие доказательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного президента Украины по санкционной политике Владислава Власюка в эфире телемарафона.

Он пояснил, что танкер может попасть в санкционный список, когда было получено достаточное количество доказательств его противоправной деятельности. Речь идет о перевозке российской нефти с нарушением — отсутствии соответствующей страховки, превышении цены для покупателя более чем в 60 долларов за баррель и т. д.

«В принципе, не менее чем на 300 танкеров есть соответствующие доказательства, поэтому теоретически санкционировать большое число танкеров абсолютно возможно», — сказал Власюк.

Он выразил надежду, что Европейский Союз в 16-м пакете санкций введет ограничения относительно по меньшей мере 50 танкеров россии, а США продолжат соответствующие меры со своей стороны.

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«Мы верим, что Великобритания, Дания и некоторые другие страны из того региона будут реализовывать некоторые другие меры, в частности, связанные с ограничением прохождения танкеров в связи с несоответствующей страховкой. Это совсем другой несанкционный трек, но тоже может повлиять на способность россии вывозить собственную нефть», — доложил он.

Напомним, что россия после введения ЕС и США санкций против энергетического сектора создала так называемый «теневой флот». Он состоит в основном из старых танкеров, транспортирующих нефть в другие страны, обходя санкции.

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