Литва передает Украине более 200 трансформаторов

Энергетика
23
Литовская государственная компания AB Energijos skirstymo operatorius, являющаяся оператором распределительных сетей страны, передаст Украине очередную партию оборудования для нужд энергетического сектора.
Соответствующие договоренности заключены при координации Министерства энергетики Украины и Министерства энергетики Литовской Республики. Согласно договору дарения, Украина получит более 200 силовых трансформаторов разной мощности.
Транспортировка оборудования осуществляется через механизм гуманитарной помощи и гражданской защиты, который финансируется и координируется Европейской комиссией (ECHO).
Получение гуманитарной помощи ожидается до начала отопительного сезона.
