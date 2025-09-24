Литва передает Украине более 200 трансформаторов Сегодня 19:44 — Энергетика

партию оборудования для нужд энергетического сектора. Литовская государственная компания AB Energijos skirstymo operatorius, являющаяся оператором распределительных сетей страны, передаст Украине очередную

Читайте также ЕС до 2027 года полностью откажется от российского топлива — фон дер Ляйен

Соответствующие договоренности заключены при координации Министерства энергетики Украины и Министерства энергетики Литовской Республики. Согласно договору дарения, Украина получит более 200 силовых трансформаторов разной мощности.

Читайте также Сербия планирует заключить новый газовый контракт с россией на три года

Транспортировка оборудования осуществляется через механизм гуманитарной помощи и гражданской защиты, который финансируется и координируется Европейской комиссией (ECHO).

Получение гуманитарной помощи ожидается до начала отопительного сезона.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.