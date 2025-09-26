0 800 307 555
Бизнес просит отсрочить запуск «е-акциза», чтобы избежать рисков

1
Европейская Бизнес Ассоциация заявила о критической необходимости срочного внесения изменений в законодательство, предусматривающих перенос запуска системы еАкциз до 1 ноября 2026 года.
Как говорится в сообщении ЕБА, бизнес полностью поддерживает стратегическую цель государства — цифровизацию процессов, борьбу с теневым рынком и контроль уплаты акцизного налога. В то же время, нынешняя техническая готовность системы не позволяет запустить ее с 1 января 2026 года без серьезных рисков для легальных операторов рынка.
Последствия могут включать:
  • масштабные сбои в работе бизнеса,
  • дефицит легальной продукции на полках магазинов,
  • увеличение теневого сегмента и миллиардные потери государственного бюджета.

Встреча с правительством и договоренности

9 сентября 2025 года состоялась встреча бизнес-сообщества с первым вице-премьер-министром — министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Было поставлено в известность, что техническая готовность еАкциза будет обеспечена до 1 января 2026 года. В то же время достигнута принципиальная договоренность о продлении тестового периода системы до 1 ноября 2026 года с сохранением всех других сроков, предусмотренных законодательством. Соответствующие предложения уже передали в Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике.
Почему важно тестирование

Рынок поддерживает это решение, ведь комплексное тестирование системы в течение 10 месяцев критически важно для подготовки бизнеса к новой модели прослеживаемости подакцизной продукции. Это позволит:
  • адаптировать внутренние бизнес-процессы;
  • интегрировать необходимые ІТ-решения;
  • проверить работу системы на всех этапах движения продукции от производителя или импортера до конечного потребителя.

Призыв к парламенту

Компании-участники ЕБА призывают парламент поддержать отсрочку запуска еАкциза и принять законодательные изменения до конца октября 2025 года. Задержка может привести к срыву графика заказа бумажных марок, парализации легального рынка и снижению поступлений в бюджет с января 2026 года.
Ассоциация отмечает, что принятие изменений критически важно для:
  • стабильности легального рынка;
  • сохранения миллиардных поступлений в государственный бюджет;
  • защиты потребителей от продукции сомнительного качества.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
