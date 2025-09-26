День финансов: кредитка от Rozetka, новые правила воинского учета, уплата ЕСВ для ФЛП и самозанятых лиц Сегодня 17:45

Пятница, 26 сентября. Врачам в зоне боевых действий поднимут зарплаты, мужчин будут автоматически ставить на воинский учет, а Rozetka запускает собственную кредитку.

Кредитка от Rozetka

Rozetka запускает собственную кредитную карту. Пользователи смогут получить кредитный лимит до 200 000 гривен и воспользоваться льготным периодом в 62 дня. При любых расчетах картой можно получить бонусы, которые затем можно использовать на оплату товаров с Rozetka.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев и министр финансов и экономики Польши Анджей Доманский подписали соглашение о деятельности польского банка развития Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) в Украине.

Уплата ЕСВ для ФЛП и самозанятых лиц

С 1 октября 2025 года меняются условия, при которых физические лица-предприниматели и другие самозанятые лица могут не платить единый социальный взнос (ЕСВ) за себя, если этот взнос уже уплатил работодатель. Теперь не нужно иметь основное место работы, чтобы воспользоваться увольнением. Достаточно, чтобы работодатель уплатил ЕСВ в полном размере.

Автоматический воинский учет

Кабинет Министров упростил процедуру постановки и снятия граждан с воинского учета. Молодые люди, которым исполнилось 17 лет, смогут встать на воинский учет через приложение Резерв+, без посещения ТЦК и без прохождения ВВК. Граждане в возрасте 25−60 лет, не состоящие на воинском учете без законных оснований, будут поставлены на учет автоматически.

Бум на рынке робо-советчиков

По меньшей мере, каждый десятый розничный инвестор уже использует ChatGPT, чтобы выбирать, какие акции купить, что подпитывает настоящий бум на рынке робо-советчиков (robo-advisory). По данным аналитической компании Research and Markets, рынок робо-советчиков может вырасти с 61,75 млрд долларов в 2024 году до 470,91 млрд долларов в 2029-м, что означает рост примерно на 600%.

Долги за коммуналку

По данным Опендатабот, с начала полномасштабной войны количество долговых производств выросло в 1,5 раза, а по сравнению с январем 2021 года — более чем вдвое (тогда их было 344,6 тыс.). Сейчас в Украине открыто 788,5 тыс. исполнительных производств из-за долгов за коммунальные услуги. Это на 13% больше, чем в июле 2024 года (701,1 тыс.).

Отметим, что в ближайшее время в Украине начнется отопительный сезон. Однако в течение всего военного положения и еще 6 месяцев после его окончания у нас действует мораторий на повышение коммунальных тарифов. Поэтому цены на тепло повышать не планируют

Зарплаты врачей

Кабинет Министров принял решение о повышении зарплат медицинским работникам, работающим в зонах активных и возможных боевых действий. Для медиков, работающих непосредственно в районах боевых действий, установлены следующие размеры зарплат:

врачи — 40 тыс. грн;

средний медицинский персонал — 27 тыс. грн;

младший медицинский персонал — 18 тыс. грн.

Оцифровка трудовой книжки

В Украине идет переход с бумажных трудовых книжек на электронные. Конечный срок для оцифровки истекает 10 июня 2026 года. Скан-копию трудовой книжки для оцифровки в Пенсионный фонд Украины через веб-портал электронных услуг Фонда может предоставить как работник, так и его страхователь. По ссылке инструкция, как это сделать.

Цифровые удостоверения в Великобритании

Правительство Великобритании планирует ввести обязательные цифровые удостоверения личности для граждан и резидентов, которые устраиваются на новую работу. Удостоверение хранится в мобильном телефоне гражданина и станет обязательной частью проверок во время трудоустройства.

Мировой долг

К концу второго квартала 2025 года глобальный долг достиг рекордных 337,7 трлн долларов. Рост произошел благодаря смягчению финансовых условий в мире, более слабому курсу доллара США и более гибкой политике ведущих центробанков. По отношению к долгу к ВВП наибольший рост показали Канада, Китай, Саудовская Аравия и Польша. В то же время в Ирландии, Японии и Норвегии этот показатель снизился.

