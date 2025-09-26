Экономические настроения украинцев улучшились после нескольких месяцев падения
В августе 2025 года индекс потребительских настроений (ИПН) вырос на 5,2 пункта и составляет 81,7. Рост наблюдался во всех составляющих индикатора.
Об этом свидетельствуют данные исследования Info Sapiens «Потребительские настроения в Украине».
Текущее положение
Индекс текущего положения (ИТП) достиг 64,5 п., что на 5,2 п. больше, чем в июле.
- Индекс личного материального положения вырос на 4,9 п. — до 57 п.
- Индекс целесообразности крупных покупок вырос на 5,5 п. — до 71,9 п.
Экономические ожидания
Индекс экономических ожиданий (ИЭО) поднялся на 5,2 п. и составил 93,1 п.
- Ожидаемое материальное положение украинцев снизилось на 7,7 п. — до 95,4 п.
- Ожидания развития экономики в год выросли на 4,1 п. — до 78,7 п.
- Ожидания развития экономики на 5 лет поднялись на 3,9 п. — до 105,3 п.
Другие показатели
- Индекс ожидаемой динамики безработицы снизился на 6,3 п. — до 119,5 п.
- Индекс инфляционных ожиданий вырос на 1,2 п. — до 184,9 п.
- Индекс девальвационных ожиданий поднялся на 5,4 п. — до 154,6 п.
«После нескольких месяцев незначительного падения индекс потребительских настроений показал рост в августе 2025 года. Аналогичная тенденция наблюдается по индексу текущего положения и экономических ожиданий. Показатели как потребительских настроений, так и экономических ожиданий приближены к значениям, которые мы наблюдали в аналогичный период 2023 года, но текущее положение в этом году оценено несколько лучше», — комментируют аналитики Info Sapiens.
Напомним, по данным НБУ, в августе 2025 года инфляция продолжила замедляться — до 13,2% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены снизились на 0,2%.
