Зарплаты в странах Европы: что говорит статистика (инфографика)

Личные финансы
84
Данные об уровне оплаты труда в ЕС ежегодно собирает и представляет статистическая служба Eurostat. Так, средняя месячная зарплата при полной занятости в Европе существенно отличается: в Болгарии она составляет 1125 евро, в то время как в Люксембурге — 6755 евро, то есть почти в шесть раз больше.
Как говорится в статье Finance.ua, в среднем по ЕС работники получают около 3155 евро (на 2023 год). Данные о средней зарплате в 2024 году еще отсутствуют, их опубликуют в конце 2025 года.
Дания — единственное государство, где заработки также превышают 5 тыс. евро в месяц, в среднем это 5634 евро. Почти дотягивают до отметки Ирландия (4890 евро) и Бельгия (4832 евро). В Австрии (4542 евро), Германии (4250 евро) и Финляндии (4033 евро) средняя зарплата тоже, как видим, превышает 4 тыс. евро.
Впрочем, ситуация по Европе очень разная. В 10 из 26 стран ЕС (без учета Нидерландов, где нет данных Eurostat), средняя зарплата не дотягивает даже до 2 тыс. евро. В четырех странах этот показатель ниже 1500 евро. Чуть выше — в Польше (1505 евро). В Румынии, Греции и Венгрии работники в среднем получают около 1400 евро в месяц.
Среди четырех крупнейших экономик ЕС самые высокие зарплаты получают в Германии — 4250 евро в месяц. Далее следует Франция со средним уровнем 3555 евро. В то же время Италия (2729 евро) и Испания (2716 евро) отстают от среднего показателя по ЕС более чем на 400 евро.
Если посмотреть на статистику ОЭСР, Швейцария является абсолютным лидером со средней зарплатой в 8104 евро. Высоко держится Норвегия (5027 евро), а в Великобритании заработки составляют в среднем 4220 евро. Не отстают и Нидерланды, которые с показателем 4629 евро входят в лидеры ЕС по уровню оплаты труда.
В общем, тренд очевиден: Западная и Северная Европа предлагают самые высокие зарплаты, тогда как в странах Южной и Восточной Европы уровень оплаты значительно ниже.
Для сравнения, в 2025 году, по данным Госстата, средняя зарплата в Украине выросла до 23460 гривен, что соответствует 484 евро. В то же время средний уровень зарплат в странах ЕС составляет около 3 155 евро. То есть, работники в Украине зарабатывают в шесть раз меньше, чем в Европе.
Даже в странах ЕС с самыми низкими зарплатами уровни оплаты значительно превышают украинские. Например, минимальная средняя зарплата в Болгарии более чем в два раза превышает среднюю украинскую.

Сколько получают украинцы в Европе — рассказали в статье по ссылке.

Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
