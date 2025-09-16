0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Где в ЕС работники больше всего довольны своей зарплатой (инфографика)

Личные финансы
91
Где в ЕС работники больше всего довольны своей зарплатой (инфографика)
Где в ЕС работники больше всего довольны своей зарплатой (инфографика)
Люди в Южной Европе все больше сообщают о большой обеспокоенности по поводу получения справедливой заработной платы на основе своих навыков и опыта, тогда как работники в скандинавских странах менее обеспокоены этим, пишет Еuronews.
Согласно отчету «Инвестирование в справедливость», опубликованному Европейской комиссией, концепция справедливости критически важна в эпоху, характеризующуюся быстрым технологическим прогрессом, экономическими колебаниями и социальными трансформациями. Заработная плата является одним из важнейших аспектов, поскольку работники стремятся получать должную компенсацию за свой труд.
Получение справедливой заработной платы на основе навыков и опыта поддерживает обязательства ЕС по содействию социальной справедливости и равенству.
Однако две трети (67%) людей в ЕС обеспокоены тем, что не получают справедливую заработную плату на основе своих навыков и опыта. «Это подчеркивает важность справедливой компенсации за труд», — говорится в отчете.
Согласно опросу Евробарометра, опубликованному в отчете, он колеблется от 19% в Дании до 86% в Португалии и Кипре.
В 22 странах ЕС по меньшей мере половина респондентов обеспокоены тем, что не получают справедливую зарплату.
Где в ЕС работники больше всего довольны своей зарплатой (инфографика)
Где в ЕС работники больше всего довольны своей зарплатой (инфографика)
Люди в Южной и Восточной Европе больше обеспокоены из-за справедливой заработной платы, в то время как жители Северной и Западной Европы, в частности скандинавских стран, сообщают о более низком уровне беспокойства.
Высокий уровень обеспокоенности четко наблюдается в Южной Европе. К ним относятся Португалия (86%), Кипр (86%), Греция (85%), Италия (84%), Хорватия (83%) и Испания (81%).
Три скандинавские страны и Нидерланды сообщают о самом незначительном беспокойстве относительно справедливости заработной платы: Дания (19%), Швеция (26%), Нидерланды (28%) и Финляндия (34%).
Эти уровни значительно ниже среднего показателя по ЕС, что указывает на доверие населения к социальной справедливости и равенству.
Германия (56%) и Ирландия (59%) все еще находятся ниже среднего показателя ЕС, но заметно выше четырех стран, находящихся внизу списка.
Это делает Германию страной с наименьшей обеспокоенностью по поводу справедливой оплаты труда среди четырех ведущих экономик ЕС, тогда как Италия и Испания занимают первое место в группе. Франция также превышает средний показатель по ЕС и составляет 73%.
Где в ЕС работники больше всего довольны своей зарплатой (инфографика)
Где в ЕС работники больше всего довольны своей зарплатой (инфографика)
Доля людей, которые «очень обеспокоены», также составляет 40% или выше в еще трех странах: Хорватии (47%), Греции (45%) и Италии (40%).
В ЕС почти треть респондентов сообщают о большой обеспокоенности (30%), тогда как чуть более трети испытывают некоторую обеспокоенность (37%).

Страхование для выезда за границу

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems