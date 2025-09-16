Где в ЕС работники больше всего довольны своей зарплатой (инфографика) Сегодня 08:00 — Личные финансы

Люди в Южной Европе все больше сообщают о большой обеспокоенности по поводу получения справедливой заработной платы на основе своих навыков и опыта, тогда как работники в скандинавских странах менее обеспокоены этим, пишет Еuronews

Согласно отчету «Инвестирование в справедливость», опубликованному Европейской комиссией, концепция справедливости критически важна в эпоху, характеризующуюся быстрым технологическим прогрессом, экономическими колебаниями и социальными трансформациями. Заработная плата является одним из важнейших аспектов, поскольку работники стремятся получать должную компенсацию за свой труд.

Получение справедливой заработной платы на основе навыков и опыта поддерживает обязательства ЕС по содействию социальной справедливости и равенству.

Однако две трети (67%) людей в ЕС обеспокоены тем, что не получают справедливую заработную плату на основе своих навыков и опыта. «Это подчеркивает важность справедливой компенсации за труд», — говорится в отчете.

Согласно опросу Евробарометра, опубликованному в отчете, он колеблется от 19% в Дании до 86% в Португалии и Кипре.

В 22 странах ЕС по меньшей мере половина респондентов обеспокоены тем, что не получают справедливую зарплату.

Люди в Южной и Восточной Европе больше обеспокоены из-за справедливой заработной платы, в то время как жители Северной и Западной Европы, в частности скандинавских стран, сообщают о более низком уровне беспокойства.

Высокий уровень обеспокоенности четко наблюдается в Южной Европе. К ним относятся Португалия (86%), Кипр (86%), Греция (85%), Италия (84%), Хорватия (83%) и Испания (81%).

Три скандинавские страны и Нидерланды сообщают о самом незначительном беспокойстве относительно справедливости заработной платы: Дания (19%), Швеция (26%), Нидерланды (28%) и Финляндия (34%).

Эти уровни значительно ниже среднего показателя по ЕС, что указывает на доверие населения к социальной справедливости и равенству.

Германия (56%) и Ирландия (59%) все еще находятся ниже среднего показателя ЕС, но заметно выше четырех стран, находящихся внизу списка.

Это делает Германию страной с наименьшей обеспокоенностью по поводу справедливой оплаты труда среди четырех ведущих экономик ЕС, тогда как Италия и Испания занимают первое место в группе. Франция также превышает средний показатель по ЕС и составляет 73%.

Доля людей, которые «очень обеспокоены», также составляет 40% или выше в еще трех странах: Хорватии (47%), Греции (45%) и Италии (40%).

В ЕС почти треть респондентов сообщают о большой обеспокоенности (30%), тогда как чуть более трети испытывают некоторую обеспокоенность (37%).

