Доллар у психологической отметки: что будет с курсом

В течение следующей недели, с 29 сентября по 5 октября, на валютном рынке «курсовая аритмия» не предвидится. Курс доллара по-прежнему не будет дотягиваться до 42 гривен — в определенной степени психологической отметки 2025 года.

Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой.

В то же время курс евро, формируемый преимущественно на основе мировых торгов пары доллар/евро, не выйдет за пределы 49 гривен, а мировое соотношение этих мировых валют останется в пределах 1,15−1,18. Банкир считает, что колебания стоимости евро могут быть достаточно заметны, в отличие от доллара, изменения курса которого будут скорее «косметическими».

«На рынке действует режим управляемой гибкости, отражающийся на курсе доллара, как основной иностранной валюты в Украине, и характеризуется незначительными текущими курсовыми изменениями. Вместо этого стоимость евро будет меняться более активно. Однако на рынке частичный ажиотаж к евровалюте уже позади, поэтому ее курс будет демонстрировать более конвульсивные изменения, а не системные», — говорит Лесовой.

Он отметил, что для благоприятной «погоды» на валютном рынке есть несколько причин. Это, прежде всего, длительный период снижения инфляции, ведь по всем признакам по итогам сентября инфляция в годовом измерении не превысит 12,5%, а в месячном — будет почти нулевой, чему будет способствовать сезонное снижение цен на часть продовольственных товаров.

«То есть гривна укрепляется, что снимает напряжение на валютном рынке. На время граждане могут переориентироваться на гривневые инструменты сбережения, как, к примеру, ультракороткие гривневые вклады сроком до 9 месяцев, доходность по которым может достигать 17% годовых, что полностью перекрывает все текущие инфляционные риски», — добавляет банкир.

Другая причина — это всеобщее оживление в экономике страны, главным образом в наиболее стратегических отраслях, формирующих отечественный ВВП.

Что касается курса евро, то эксперт отметил, что уже в ближайшее время пара доллар/евро должна стабилизироваться в пределах 1,15−1,18. Это означает, что в Украине курс евро будет ориентировочно на уровне 48−49 гривен.

«Конечно, за скобки следует вынести возможные военные обстоятельства, которые могут „взломать“ настроения граждан. Прежде всего речь идет о ходе боевых действий, последствиях ракетно-шахедных атак, а также субъектность страны на мировой арене и уровне материально-технической поддержки от стран-партнеров», — добавил банкир.

Основные показатели валютного рынка с 29 сентября по 5 октября, по прогнозу Лесового:

коридоры валютных изменений: 41,25−41,65 грн/долл. и 47,5−49 грн/евро (на межбанке) и 41,2−41,5 грн/долл. и 47,5−49 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке — до 0,05−0,15 грн, в банках — до 0,1−0,2 грн, в обменных пунктах — до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1−0,15 грн;

еженедельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1−1,5% от начального понедельничного курса.

«Ситуация на валютном рынке в начале октября будет мало чем отличаться от сентябрьской. То есть будет продолжаться период относительного затишья и прогнозируемости. Вместе с тем, вес гривны будет расти, что может отразиться в количестве новых гривневых депозитов. То есть, по крайней мере, в ближайшее время гривна может составить достойную конкуренцию доллару и евро в вопросе сбережений», — резюмировал Лесовой.

