Чего ждать от курса доллара до конца сентября — прогноз

Валюта
72
Курс доллара в Украине на следующей неделе будет находиться в рамках 41,2−41,5 гривны на наличном рынке, что будет соответствовать уровню предыдущих недель. Курс европейской валюты же зависит от соотношения доллара к евро на мировых рынках и может колебаться в более широком диапазоне — 47,5−49 гривны.
Такой прогноз озвучил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой.
«Возможное внешнеполитическое давление и вопрос завершения горячей фазы войны — потенциально весомый раздражитель для валютного рынка. Однако, по моему убеждению, все же в последнюю декаду сентября главными факторами, от которых будет зависеть текущая курсовая ситуация, будут сугубо экономические», — сказал банкир.
Среди таких факторов он назвал уровень инфляции, развитие основных отраслей, объемы будущих траншей макрофинансовой помощи и переговоры о финпомощи на 2026 год, а также закладываемый в бюджет страны курсовой прогноз доллара на 2026 год. Напомним, что Кабмин предлагает закрепить средневзвешенный курс в проекте госбюджета на уровне 45,7 грн/долл.
«Можем предположить, что на рынке будет царить „переменчивое спокойствие“: курсовые показатели будут меняться несущественно, а Нацбанк при необходимости снять потенциальное напряжение может применить механизм валютных интервенций», — отметил Лесовой.
Колебания курса доллара, по его расчету, будут происходить в пределах 41,2−41,5 грн/долл. При этом сохранится минимальная разница между курсами межбанка и наличного рынка, то есть коридор останется на уровне предыдущих недель. Ожидается, что объем валютных интервенций не превысит 600−800 миллионов долларов, а это приемлемый еженедельный показатель.
Что касается европейской валюты, то по-прежнему в Украине она будет зависеть от соотношения доллара к евро на мировых рынках. По словам Лесового, предположить, что в конкретные дни или часы может повлиять на эти котировки, крайне сложно — от цен на нефть до глобальных военных и экономических угроз.
«Мы ожидаем, что соотношение сохранится в промежутке 1,15−1,2, что для украинского курса будет означать колебания евро в пределах 47,5−49 грн», — говорит эксперт.
По его прогнозу, с 22 по 28 сентября коридоры валютных изменений составят 41,2−41,5 грн/долл. и 47,5−49 грн/евро (на межбанке) и 41,2−41,5 грн/долл. и 47,5−49 грн/евро (на наличном рынке).
При этом средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,1−0,15 грн, а недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1−1,5% от начального понедельничного курса.
«Следовательно, на следующей неделе ориентируемся прежде всего на экономику и действия Нацбанка: курсовые показатели будут оставаться на привычном уровне, вряд ли возникнут непреодолимые обстоятельства, способные резко изменить существующий „успокаивающий“ тренд», — резюмировал банкир.
По материалам:
УНІАН
Валюта
