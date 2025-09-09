Что будет с курсом доллара и экономикой до конца года — прогноз Dragon Capital
До конца 2025 года курс гривны будет находиться в пределах 43−43,5 грн/$, а в 2026-м может вырасти до 45−46 грн/$.
Об этом во время мероприятия Global Outlook: Strategic Momentum, организованного Европейской Бизнес Ассоциацией, заявил генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала.
Экономический рост
По словам Фиалы, в 2025 году рост ВВП Украины замедлится до 2% или даже ниже. Базовый прогноз на 2026 год составляет 1,5%.
Среди основных причин замедления экономического роста:
- российские атаки на энергетическую и газовую инфраструктуру;
- остановка крупнейшей в Украине шахты в Покровске;
- дефицит рабочей силы на уровне 15−20%;
- высокие темпы инфляции, которая в мае составила 15,9%, а в настоящее время снизилась до 14%;
- большой торговый дефицит из-за закупок энергетического оборудования, прямой импорт энергоносителей, закупки оружия и военных товаров.
В то же время Фиала отметил рост военной промышленности как положительный фактор.
Инфляция и международная помощь
По прогнозу CEO Dragon Capital, инфляция к концу 2025 года ожидается на уровне 9,3%.
Украина получит $52 млрд международной помощи, что позволит сформировать рекордные резервы.
Часть кредитов будет погашена за счет замороженных российских активов, другие ссуды — беспроцентные со сроком до 30 лет.
Сценарии на 2026 год
Dragon Capital рассматривает два сценария развития украинской экономики в 2026 году.
- Консервативный
По этому прогнозу война будет продолжаться весь год, ВВП вырастет на 1,5%, годовая инфляция — 5,3%, а гривна девальвирует на 10%.
- Оптимистичный
Предусматривает окончание боевых действий в конце 2025 — начале 2026 года. ВВП вырастет на 5%, инфляция — до 7,5%, возможен возврат до 1 млн украинцев.
Перспектива сотрудничества с МВФ
Также в конце 2025 года ожидается новая четырехлетняя программа с МВФ. Скорее всего, она будет базироваться на консервативном сценарии, предусматривающем продолжение войны до 2027 года.
Напомним, в НБУ объяснили, почему Украине может понадобиться новая программа с МВФ.
