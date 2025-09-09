0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что будет с курсом доллара и экономикой до конца года — прогноз Dragon Capital

Валюта
18
Что будет с курсом доллара и экономикой до конца года — прогноз Dragon Capital
Что будет с курсом доллара и экономикой до конца года — прогноз Dragon Capital
До конца 2025 года курс гривны будет находиться в пределах 43−43,5 грн/$, а в 2026-м может вырасти до 45−46 грн/$.
Об этом во время мероприятия Global Outlook: Strategic Momentum, организованного Европейской Бизнес Ассоциацией, заявил генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала.

Экономический рост

По словам Фиалы, в 2025 году рост ВВП Украины замедлится до 2% или даже ниже. Базовый прогноз на 2026 год составляет 1,5%.
Среди основных причин замедления экономического роста:
  • российские атаки на энергетическую и газовую инфраструктуру;
  • остановка крупнейшей в Украине шахты в Покровске;
  • дефицит рабочей силы на уровне 15−20%;
  • высокие темпы инфляции, которая в мае составила 15,9%, а в настоящее время снизилась до 14%;
  • большой торговый дефицит из-за закупок энергетического оборудования, прямой импорт энергоносителей, закупки оружия и военных товаров.
В то же время Фиала отметил рост военной промышленности как положительный фактор.

Инфляция и международная помощь

По прогнозу CEO Dragon Capital, инфляция к концу 2025 года ожидается на уровне 9,3%.
Украина получит $52 млрд международной помощи, что позволит сформировать рекордные резервы.
Читайте также
Часть кредитов будет погашена за счет замороженных российских активов, другие ссуды — беспроцентные со сроком до 30 лет.

Сценарии на 2026 год

Dragon Capital рассматривает два сценария развития украинской экономики в 2026 году.
  • Консервативный
По этому прогнозу война будет продолжаться весь год, ВВП вырастет на 1,5%, годовая инфляция — 5,3%, а гривна девальвирует на 10%.
  • Оптимистичный
Предусматривает окончание боевых действий в конце 2025 — начале 2026 года. ВВП вырастет на 5%, инфляция — до 7,5%, возможен возврат до 1 млн украинцев.

Перспектива сотрудничества с МВФ

Также в конце 2025 года ожидается новая четырехлетняя программа с МВФ. Скорее всего, она будет базироваться на консервативном сценарии, предусматривающем продолжение войны до 2027 года.
Напомним, в НБУ объяснили, почему Украине может понадобиться новая программа с МВФ.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Валюта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems