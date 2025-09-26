В Украину ввозят больше долларов, чем евро: данные НБУ за август Сегодня 09:30 — Валюта

В Украину ввозят больше долларов, чем евро: данные НБУ за август

Ситуация на валютном рынке Украины снова изменилась: в августе 2025 года банки ввезли больше наличных долларов, чем евро.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Объем наличной иностранной валюты, поступившей в страну за месяц, составил 636 млн долларов.

В частности, на доллары пришлось 420 млн. долларов, а на евро — 213 млн. долларов в эквиваленте.

Это изменение тенденции по сравнению с июлем, когда впервые за весь период публикации данных НБУ (с января 2012 г.) банки ввезли больше наличных евро, чем долларов.

В августе из Украины вывезли наличную валюту на общую сумму 255 млн долларов: из них 244 млн долларов и 11 млн евро.

Напомним, что Национальный банк с 18 сентября смягчил валютные ограничения, чтобы поддержать работу малого бизнеса и обеспечить более удобные условия для украинцев за рубежом в условиях войны. Изменения не будут оказывать существенного влияния на курсовую динамику и уровень международных резервов.

До конца 2025 года курс гривны будет находиться в пределах 43−43,5 грн/$, а в 2026-м может возрасти до 45−46 грн/$, заявил генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала.

