НБУ пом’якшив валютні обмеження для малого бізнесу та українців за кордоном

Національний банк України з 18 вересня пом’якшив валютні обмеження, щоб підтримати роботу малого бізнесу та забезпечити зручніші умови для українців за кордоном в умовах війни. Зміни не матимуть суттєвого впливу на курсову динаміку й рівень міжнародних резервів.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Перекази для сплати митних платежів у США

У відповідь на звернення операторів поштового зв’язку через призупинення безмитного режиму для товарів, ввезених до США, та після аналізу потенційного впливу на валютний ринок, НБУ дозволив операторам поштового зв’язку та міжнародним перевізникам здійснювати транскордонні перекази.

Ці перекази призначені для сплати митних платежів, кінцевими отримувачами яких є митні та податкові органи США.

Уточнення щодо лімітів на операції за кордоном

НБУ уточнив застосування лімітів для операцій клієнтів за межами України з рахунків у гривнях через особисті та корпоративні електронні платіжні засоби.

Зміни враховують статус фізичної особи, яка одночасно має різні рахунки в банку для ведення підприємницької діяльності та власних потреб.

Нагадаємо, 5 серпня Національний банк пом’якшив низку валютних обмежень. Зміни торкнулия репатріації дивідендів, хеджування валютних ризиків, переказів валютних коштів, підтримки ювелірної галузі, регулювання зовнішніх позик, а також стимулювання бізнесу, що підтримує ЗСУ.

Як пояснив тоді голова НБУ Андрій Пишний, у Нацбанку впровадили три стимулюючі механізми валютної лібералізації. По-перше, тепер у межах інвестиційного ліміту бізнес зможе репатріювати дивіденди понад встановлені обмеження. По-друге, регулятор дозволив здійснювати окремі транскордонні перекази понад обмеження в межах суми коштів. По-третє, запроваджено умови для конверсії боргу українського бізнесу за зовнішнім кредитом у внесок нерезидента до статутного капіталу цього бізнесу.

