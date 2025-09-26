Лучшие криптобиржи для торговли: выбор для новичков и опытных трейдеров Сегодня 20:06 — Криптовалюта

Лучшие криптобиржи для торговли: выбор для новичков и опытных трейдеров

Криптовалютный рынок стремительно растет, но первый шаг в торговле всегда начинается с выбора биржи. От этого решения зависит и ваш комфорт в торговле, и безопасность активов.

Со ссылкой на статью Finance.ua рассказываем, какие платформы подходят тем, кто только знакомится с криптой, и какие — опытным трейдерам.

Для тех, кто только начинает свой путь в криптообразовании, подойдут Coinbase и Kraken.

В случае с Coinbase, по словам финансового трейдера Виктораса Карапетьянца, это один из самых простых способов войти в крипторінок. Интерфейс максимально интуитивній, есть учебный центр и программа, где можно пройти мини-курсы и получить токены. Для новичка это шанс разобраться в базовых механиках без серьезных рисков.

Что касается Kraken, то это, как сказал финансовый трейдер, выбор тех, кто с первых шагов ставит безопасность на первое место, ведь биржа регулярно публикует Proof-of-Reserves, предлагает уникальную функцию Global Settings Lock, которая блокирует изменение критических настроек и жестко внедряет двухфакторную аутентификацию.

«Опыт краха FTX продемонстрировал, что даже крупнейшая площадка без должного контроля и прозрачности может повлечь за собой катастрофу для миллионов пользователей», — сказал Карапетьянц.

Он отметил, что этот случай стал для рынка болезненным, но важным уроком: нельзя слепо доверять громкому имени или объемам торгов — важно проверять, как биржа хранит резервы, какие механизмы защиты клиентов использует и насколько реально они работают.

Если вы уже кит криптовалюты, то для вас подойдет OKX и dYdX.

По словам аналитика, OKX стабильно входит в топ-3 по объемам деривативов, обеспечивая глубокую ликвидность на фьючерсах и опционах, а также предлагает широкий набор инструментов — от спота и бессрочных контрактов до профессиональных и торговых подпрограмм сложных ордеров.

dYdX, в свою очередь, это одна из немногих платформ, реально предоставляющая трейдеру чувство контроля и независимости, не жертвуя удобством. Здесь вы торгуете деривативами на условиях максимально близких к крупным централизованным биржам, но при этом ваши средства не лежат у посредника — ключи остаются у вас. Кроме того, команда dYdX последовательно развивает продукт: расширяет список рынков, снижает комиссии, оптимизирует выполнение ордеров.

В общем, начинающим важны простой интерфейс, небольшие минимальные суммы для покупки, учебные материалы. В то время как опытным трейдерам нужны расширенные инструменты: маржа, фьючерсы, API, аналитика, скидки за объемы.

Напомним, по данным Европейского банка по развитию и реконструкциям, украинцы с июля 2023 года по июль 2024 года приобрели криптовалюты на $182 млн. В отчете ЕБРР говорится , что украинские пользователи активно тратили криптовалюту, в том числе и на покупку биткоинов — на сумму 882 млн грн

