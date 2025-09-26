Украинцы за год накупили криптовалюты почти на $1 миллиард, — ЕБРР 26.09.2025, 01:28 — Криптовалюта

Украинцы с июля 2023 года по июль 2024 года приобрели криптовалюты на $182 млн.

Об этом говорится в отчете Европейского банка по развитию и реконструкции.

По оценке Chainalysis — Global Crypto Adoption Index 2024, Украина входит в число стран с наивысшим уровнем использования криптовалют. Среди регионов ЕБРР самые высокие показатели внедрения криптовалют у Нигерии, Украины и Турции.

«Недавний рост криптовалютной активности был обусловлен преимущественно институциональными переводами (в диапазоне от $1 млн до $10 млн) и профессиональными переводами (в диапазоне от $10 000 до $1 млн)», — отмечают в документе.

В отчете ЕБРР говорится, что украинские пользователи активно тратили криптовалюту, в том числе и на покупку биткоинов — на сумму 882 млн грн. Это показывает высокий уровень адаптации цифровых валют в финансовых операциях и свидетельствует о потенциале украинского рынка для развития новых цифровых сервисов.

Глобальная капитализация рынка криптовалют по состоянию на середину 2024 года составляла примерно $4 трлн, что на 57% больше, чем в прошлом году.

Стейблкоины, такие как Tether и USDC, составляют 85% рынка этих валют с общей капитализацией $272 млрд, обеспечивая стабильность стоимости для ежедневных транзакций, переводов и сбережений в странах с высокой инфляцией.

«В отличие от волатильных криптовалют, таких как биткоин или эфириум, стейблкоины предназначены для поддержания стабильной стоимости благодаря привязке к традиционным фиатным валютам, таким как доллар США, что делает их особенно привлекательными для ежедневных транзакций, денежных переводов и сбережений в экономиках с высокой инфляцией.

Из 560 млн владельцев криптовалюты по всему миру 37 млн ​​человек проживают в регионах ЕБРР.

Также отметим, что более четверти инвесторов в Украине обладают криптой

Легализация крипт в Украине

Напомним, ранее Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о легализации криптовалютных активов.

Однако принятый документ Глава НБУ Андрей Пышный не считает «совершенным», но готов доработать его ко второму чтению совместно с профильным комитетом Верховной Рады, международными партнерами и участниками рынка.

14−15 млрд грн ежегодно. В то же время, по предварительным подсчетам, легализация рынка виртуальных активов и введение налогообложения криптовалют могут обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет на уровне

Так, криптовалюта привлекает свободой расчетов и быстрыми переводами. Но вместе с этими преимуществами существует и другая сторона медали — риск попасть на крючок мошенников. Их схемы становятся все хитрее и разнообразнее, поэтому следует знать, как они работают, чтобы вовремя распознать опасность и уберечь собственные деньги. О самых популярных схемах с криптовалютами — читайте здесь.

