Solana, XRP и XYZVerse составляют трио альткойнов с высоким потенциалом роста

Три цифровые монеты привлекают особое внимание благодаря своему быстрому прогрессу и уникальным особенностям. Solana, XRP и XYZVerse привлекают внимание как инвесторов, так и трейдеров своими недавними движениями. В то время как некоторые монеты испытывают трудности на рынке, эти токены выделяются. Причины их динамичного роста могут удивить даже опытных наблюдателей.

Solana (SOL)

Источник: TradingView

Solana торгуется в диапазоне от 213,97 до 257,98 после заметного технического прорыва выше ключевого сопротивления на уровне 231,87 доллара (уровень Фибоначчи 23,6%). Токен прибавил 8,96% за семь дней и 23,84% за последний месяц, а недавний дневной рост на 3,11% превысил рост криптовалютного рынка в целом на 1,04%.

Сигналы динамики укрепляют оптимистичный прогноз. RSI находится на уровне 53,38, а бычий пересечение MACD до +2,01 указывает на то, что покупатели сохраняют контроль. Монета удерживается выше критической поддержки на уровне 231,87 доллара, а 7-дневная SMA на уровне 238,63 доллара обеспечивает дополнительную поддержку. Эта техническая сила согласуется с институциональным накоплением, поскольку по состоянию на сентябрь 2025 года казначейство цифровых активов теперь владеет 8,9 млн SOL (1,8 млрд долларов).

Спекуляции вокруг ETF подливают масла в огонь ралли, поскольку решения SEC по ETF Franklin Templeton и BlackRock Solana отложены до 30 октября и 14 ноября соответственно. Аналитики Bloomberg оценивают вероятность одобрения в 90−95%, в то время как предстоящее обновление консенсуса Alpenglow, нацеленное на окончательность в 150 мс, вступает в фазу управления, что может привлечь больше институциональной активности DeFi.

Прорыв выше 275,85 долларов может подтолкнуть цены к 127,2% расширению Фибоначчи на уровне 269,02 долларов, что представляет потенциальный рост на 17−36%. Однако неспособность удержать уровень прорыва 231,87 долларов грозит откатом к 187,83 долларам или более глубокой поддержке на уровне 143,82 долларов. С приближением сроков ETF и прогрессом в обновлении сети, быки, похоже, готовы к очередному тестированию верхнего сопротивления, хотя риск «продажи новостей» в октябре требует осторожности.

Ripple (XRP)

Источник: TradingView

XRP торгуется в диапазоне от 2,87 до 3,19 после технического прорыва выше уровня сопротивления Фибоначчи 3,07 доллара. На этой неделе монета подорожала на 2,74%, а недавний дневной рост на 1,28% превзошел рост биткоина и эфириума на фоне более широкой ротации альткоинов. Несмотря на месячное снижение на 2,02%, цена остается на 24,40% выше, чем шесть месяцев назад.

Технический импульс нарастает, поскольку RSI поднимается до 57 с возможностью дальнейшего роста, а бычий пересечение MACD (0,028 против сигнальной линии 0,005) подтверждает давление со стороны покупателей. Зона 3,07−3,18 доллара теперь обеспечивает критическую поддержку после прорыва, при этом 10-дневная средняя на уровне 3,03 близко следует за 100-дневной линией на уровне 3,05.

Институциональные события усложняют прогноз. На этой неделе был запущен ETF REX-Osprey XRP (XRPR), который стал первым продуктом XRP, зарегистрированным в США, хотя его гибридная структура снижает прямой спрос на XRP. Между тем, партнерство Ripple с африканскими финтех-компаниями по внедрению стейблкоина RLUSD может стимулировать ликвидность мостовых активов, а отсрочка SEC до ноября решения по ETF XRP Franklin Templeton сохраняет неопределенность в области регулирования.

Устойчивое закрытие выше 3,18 доллара нацелено на уровень 3,48 доллара (161,8% расширения), что представляет потенциальный рост на 16%. Однако недавние продажи крупными инвесторами (более 120 млн долларов за 24 часа) и прохладный прием ETF требуют осторожности. Если динамика ослабнет, поддержка будет находиться на уровне 2,71 доллара, а более глубокая поддержка — на уровне 2,38 доллара. Сильные показатели за шесть месяцев указывают на то, что падения могут привлечь покупателей, особенно с учетом того, что одобрение ETF остается вероятным, несмотря на задержки.

Заключение

На фоне продолжающегося бычьего рынка 2025 года SOL и XRP демонстрируют прочные фундаментальные показатели.

