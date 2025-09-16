Маск допустил ошибку в DOGE, сосредоточившись на увольнениях — министр торговли США Сегодня 04:57 — Криптовалюта

Маск допустил ошибку в DOGE, сосредоточившись на увольнениях — министр торговли США

Илон Маск совершил ошибку во время работы в Министерстве торговли США (DOGE), сосредоточившись на увольнении людей, а не на сокращении государственных расходов.

Об этом в интервью Axios заявил министр торговли США Говард Лутник.

По его словам, если DOGE будет продолжать функционировать, то его сокращения будут направлены на расходы, а не на численность персонала.

Издание указывает, что поскольку Маск больше не в Белом доме, а его отношения с президентом Трампом испорчены, чиновники охотнее критикуют подход миллиардера к управлению, который сократил численность персонала, но не сэкономил много денег.

Я думал, что Илон увлекся целями других людей. …Сосредоточиться следовало на сокращении расточительства, мошенничества и злоупотреблений, а не на быстром сокращении рабочей силы- отметил Лутник.

Он добавил, что DOGE все еще занимается «этими расточительствами, мошенничеством и злоупотреблениями, и я думаю, что это будет эффективно».

«Менее эффективно, чем я надеялся, но я думаю, что это все равно будет эффективно», — резюмировал министр торговли США.

