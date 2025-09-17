Citigroup прогнозирует падение Ethereum до $4300 к концу года Сегодня 03:51 — Криптовалюта

Citigroup прогнозирует падение Ethereum до $4300 к концу года

Банковский гигант Citigroup опубликовал обновленный прогноз по Ethereum. По базовому сценарию цена актива может опуститься до $4300 до конца 2025 года.

Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на экспертов банка.

Согласно данным Citigroup, «бычий» сценарий предполагает рост до $6400, а «медвежий» — падение до $2200. Ключевым фактором стоимости актива остается активность в сети, однако значительная часть последнего роста связана с L2-решениями.

Кроме того, в банке считают, что всего около 30% активности в L2-сетях транслируется на базовый уровень Ethereum. Это, вероятно, связано со слабым механизмом «передачи стоимости» от L2 к L1, говорится в заявлении.

Аналитики также отметили, что капитал поступает в сектор благодаря растущему интересу к токенизации активов и стейблкоинов.

«Приливы в ETF, хоть и меньше, чем у биткоина , имеют больший ценовой эффект на каждый доллар, но Citigroup ожидает, что они будут оставаться ограниченными, учитывая меньшую капитализацию Ethereum и более низкую узнаваемость среди новых инвесторов», — следует из сообщения.

Эксперты Citigroup также оценили влияние макрофакторов как умеренное. Поскольку индекс S&P 500 уже достиг целевого уровня в 6600 пунктов, аналитики не ожидают значительного роста аппетита к рисковым активам, включая криптовалюты

Криптоинфлюэнсер под псевдонимом Nami заявил , что Ethereum готовится к серьезному движению. По его словам, актив восстановился на уровне $4500, а зона $4800-$4880 станет тестом для следующего этапа роста.

Также он выделил три сигнала для рынка по состоянию на 15 сентября 2025 года.

закрытие дневного графика выше $4880 может привести к пробою и импульсному росту;

поддержка $4200-$4400 удерживает падение, обеспечивая основу роста;

объемы и институциональные сигналы покажут, есть ли реальный спрос на рынке.

График ETH/USDT на бирже Binance. Данные: TradingView.

Отметим, что на момент написания Ethereum торгуется выше отметки в $4500.

