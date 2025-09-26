Индия просит США разрешить покупку иранской нефти вместо российской — Bloomberg Сегодня 20:24 — Энергетика

Индийские чиновники заявили администрации Трампа, что значительное сокращение импорта российской нефти якобы возможно только при разрешении на закупки у Ирана и Венесуэлы — поставщиков, находящихся под санкциями.

Об этом пишет Bloomberg

Посетившая США на этой неделе делегация подтвердила свой запрос на встречах с американскими представителями, сообщили источники.

Представители Индии подчеркнули, что одновременное прекращение поставок индийским нефтеперерабатывающим заводам из россии, Ирана и Венесуэлы — всех основных производителей нефти может привести к резкому росту мировых цен.

Представители Нью-Дели отправились в США для переговоров после того, как Вашингтон ввел жесткие тарифы на страну за торговлю нефтью с россией. Несмотря на санкции, Индия продолжает закупать российскую нефть, хоть и в меньших объемах.

Министр торговли Индии Пиуш Гоял заявил на этой неделе, что страна хочет увеличить закупки американской нефти и газа.

«Наши цели по энергетической безопасности будут в значительной степени связаны с США», — сказал он.

россия была вынуждена предложить скидку на свою нефть после того, как многие другие страны отказались от торговли с Москвой из-за войны в Украине. Почти 90% потребностей Индии в нефти удовлетворяется за счет импорта, а более дешевые российские баррели помогли уменьшить нагрузку на ее импортные расходы.

Индия перестала покупать иранскую нефть в 2019 году, а крупнейший частный нефтеперерабатывающий завод страны — Reliance Industries Ltd. — прекратил закупки венесуэльской сырой нефти в этом году, поскольку США ужесточили санкции. Перерабатывающие компании могут делать дополнительные закупки на Ближнем Востоке, но стоимость будет выше.

По данным Минторга Индии, в июле средняя цена российской нефти составила $68,90 за баррель. Для сравнения, нефть из Саудовской Аравии стоила $77,50, а из США — $74,20.

